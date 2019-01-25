周杰倫跑單13萬圍巾！蕭敬騰報仇公開「男人禁忌對話」　網看傻：昆凌不要看

記者田暐瑋／綜合報導

「金曲歌王」蕭敬騰（老蕭）出道超過10年，仗義、豪爽個性讓他在演藝圈中累積了不少好友，與天王周杰倫、黑人、張杰等人，更是稱兄道弟的「鐵哥們」，日前周杰倫承諾替他埋單一條13萬的圍巾，不過他24日PO出兩人對話，埋怨周杰倫根本還沒買單，讓他放話要公開周董「不能說的秘密」。

蕭敬騰24日在IG公開和周杰倫的私訊對話，原來是到歐洲玩了好一陣子的周董終於回來，一到台灣就手癢約打球，兩人熱絡互虧，感情看得出來超級好，但他因為生病只得拒絕球聚，他爆料每次和周杰倫的對話都很爆笑，「哥苦練已久的三字經、五言絕句、還有七言絕句，都太決（絕）啦！影響力太強。」





▲蕭敬騰和周杰倫對話。（圖／翻攝自IG）

偷偷爆料周杰倫私底下會講髒話，原來是蕭敬騰要報仇：「哥答應我PO但他沒過濾我的文，百密終有一疏，誰叫 @jaychou 還沒幫我買單！」不過周杰倫似乎並不在意，笑說自己比較注意蕭敬騰幫自己取得綽號「哥中之哥」，相當得意友人中之龍的意思，兩人看似互虧，實則閃光齊發，讓不少網友笑說：「昆凌嫂子不要看！」





▲蕭敬騰和周杰倫對話。（圖／翻攝自IG）

蕭敬騰日前在IG上曬出一段影片，只見他戴著墨鏡，脖子上圍著一條LV的藍白色的圍巾，正在自拍的他，上下左右、不同角度都拍了一遍，看起來非常喜愛該圍巾，一直捨不得拿掉，後來他在發文中表示：「我買了一條圍巾，好看嗎？」後來還Tag了該品牌的官方IG帳號，稱自己還沒付錢。

看到蕭敬騰喜愛的模樣，好哥們周杰倫也瞬間在底下霸氣留言：「哥買給你！」看到大哥願意幫忙付款，老蕭隨即決定買單，還曬出戰利品，以及約30幾萬元的收據，立刻標記了3次周杰倫，向對方請款：「雖然弟弟能力也很OK，但絕不能辜負我尊敬的（周杰倫）大哥，大哥有你真好，來！請收件！」眼見對方沒有回應，他還調皮地再次@了對方8次：「哥！不要假裝沒看到這則喔，我現在很會@的！」連周杰倫也無語了。

▲蕭敬騰和周杰倫對話。（圖／翻攝自IG）