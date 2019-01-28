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《神盾局特工》考森確定死亡　《驚奇隊長》可能是最後現身

《神盾局特工》。（圖／《神盾局特工》劇照）

▲考森在梅的陪伴下，於第5季結尾到大溪地度過最後時光。（圖／《神盾局特工》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

ABC漫威影集《神盾局特工》第6季將於今年播出，但現在傳出重要班底「菲爾考森」可能已經死亡，飾演該角色的克拉克格雷格（Clark Gregg）回歸無望，讓大批粉絲感到十分不捨。

在劇中飾演「Daisy Johnson」的汪可盈（Chloe Bennet）近來向《TV Line》透露，「在我看來，她已經感到有些平靜，很明顯還在哀悼考森，但她已經經歷過這一切，而且變得更堅強，不像過去那樣處理事情，她完全接受了自己的創傷，第一次往最健全的方向前進。」

《驚奇隊長》菲爾考森。（圖／《驚奇隊長》劇照）

▲菲爾考森也會出現在《驚奇隊長》。（圖／《驚奇隊長》劇照）

汪可盈的一番話證實的考森離去，考森在第5季結尾時，和May（溫明娜Ming-Na Wen飾演）在大溪地度過人生最後階段，但劇情沒有把他寫死，粉絲認為一切都還有可能。先前他在《復仇者聯盟》中被洛基殺死，之後復活，還在《神盾局特工》擔任主要角色。

即使如此，克拉克格雷格仍會從幕前轉到幕後，確定執導第6季的首集「Missing Pieces」，劇本由Jed Whedon和Maurissa Tancharoen操刀，其實這不是他首次在本劇擔任導演，第5季的第6集「Fun & Games」也是由他執導。在3月8日將上映的《驚奇隊長》，也可以看到考森年輕的模樣。

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神盾局特工, Agents of S.H.I.E.L.D., 漫威, 菲爾考森, 汪可盈, Chloe Bennet, 克拉克格雷格, Clark Gregg

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