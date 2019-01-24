謝謝漫威賜死「雷神索爾好友」！　這演員現在是DC新英雄

記者許瑞麟／綜合報導

DC電影《沙贊！》（Shazam!）將在今年上映，男主角為柴克萊威（Zachary Levi），過去他曾在《雷神索爾》系列電影飾演「凡達爾」，他近來受訪時感謝漫威將該角色賜死，有了機會可以參演新作品。

現年38歲的柴克萊威曾幫動畫片《魔髮奇緣》 配音，最知名的作品是影集《宅男特務》，還曾演出音樂劇，獲得東尼獎提名。

▲柴克萊威主演《沙贊！》。（圖／《沙贊！》劇照）



最初《雷神索爾》找他飾演凡達爾，也就是索爾在阿斯嘉的好友，同時也是戰士三人組的成員（另外2位為淺野忠信飾演的后剛、雷史蒂文森飾演的沃斯塔格），但因為檔期衝突告吹，沒想到開拍前，原訂演出的史都華唐森（Stuart Townsend）以理念不合退出，最後該角色落在約書亞德克斯（Josh Dallas）身上。

不過在《雷神索爾2：黑暗世界》，凡達爾又改為柴克萊威演出，但在《雷神索爾3：諸神黃昏》被反派海拉殺死。

柴克萊威接受《Screen Rant》訪問時透露，「我知道戰士三人組可以成為很有趣的角色，如果他們（漫威）願意發展，但他們沒有，無論是第1部還是《黑暗世界》都沒有，更不用說最後一部有些畫面最終沒有使用到。」

▲▼柴克萊威飾演凡達爾。（圖／《雷神索爾》系列電影劇照）



他指出，凡達爾被殺前，仍有一些畫面沒出現，「我知道凡達爾可能就只是飼料，我不知道，除非漫威真的想要，像是『我們想要讓每個被看過的角色，尤其是半神，都能成為復仇者的一部分』，但事實是，如果凡達爾還活著，讓我加入復仇者聯盟，我可能會坐在亞特蘭大片場3個月，幾乎什麼也沒做，然後他們可能會，『好了，現在為你準備好了，你們進去吧』，然後我們就會被殺死了。」

不過柴克萊威也因此有了機會從漫威跳到DC，主演《沙贊！》，可以好好發揮及演繹角色，他認為一切都會往該走的方向前進，雖然很可惜凡達爾不能發展出更多，「但回想一下，如果我沒有死，或許和漫威還有合約關係，就永遠不會得到這工作，這真的是最酷的事情，我很開心，可以開始我的生活，我比以前更健康、強壯、快樂。」

▲《雷神索爾》首集中，凡達爾由約書亞德克斯（中）飾演。（圖／《雷神索爾》系列電影劇照）