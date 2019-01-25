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世紀同框！《蜘蛛人：新宇宙》本來會有3代真人版演員

《蜘蛛人：新宇宙》。（圖／《蜘蛛人：新宇宙》劇照）

▲《蜘蛛人：新宇宙》。（圖／《蜘蛛人：新宇宙》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

索尼所推出的《蜘蛛人：新宇宙》（Spider-Man: Into The Spider-Verse）獲得廣泛好評，順利獲得金球獎最佳動畫片後，也入圍第91屆奧斯卡最佳動畫長片，得獎呼聲極高。近來導演兼編劇之一的Rodney Rothman透露，原本打算讓演過真人版電影的3代蜘蛛人演員合體！

Rodney Rothman在《The Q&A Podcast with Jeff Goldsmith》節目上表示，「我寫了一個場景，讓陶比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲爾德（Andrew Garfield）、湯姆霍蘭德（Tom Holland）在同一個場景，我不想透露太多，但我確實寫了那個場景，不過因此引起很多焦慮，讓電影被焦慮給包圍著，擔心會讓大家感到困惑。」

3代《蜘蛛人》。（圖／《蜘蛛人》劇照）

▲歷屆飾演蜘蛛人的演員。（圖／《蜘蛛人》劇照）

如此疑慮也不是沒有原因，因為本片已經有夠多的「蜘蛛人」，如果再加入更多角色，可能會讓人一時無法消化，尤其才說本片不屬於任何電影宇宙，反倒會讓觀眾有些混亂，不過接下來《蜘蛛人：新宇宙》會推出續集，粉絲也可以期待未來或許有機會看到3位真人版演員變成動畫，出現在電影彩蛋中。

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