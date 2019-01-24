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安海瑟薇合體胖艾美「搶男人」　翻拍女版《騙徒糗事多》！

《The Hustle》。（圖／《The Hustle》劇照）

▲《The Hustle》。（圖／《The Hustle》劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

好萊塢女星安海瑟薇（Anne Hathaway）近來積極發展演藝事業，和「胖艾美」瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson）合作演出喜劇片《The Hustle》，本片翻拍自1988年的《騙徒糗事多》（Dirty Rotten Scoundrels），期待2位人氣女星合體搞笑。

《騙徒糗事多》由史提夫馬丁（Steve Martin）、米高肯恩（Michael Caine）主演，他們飾演情場浪子，不只欺騙女人的感情，還有金錢，但一山不容二虎，2個男人因此相互競爭，只要誰先追到葛蘭海德麗（Glenne Headly）所飾演的女主角，就能夠贏得勝利，過程中鬧出不少笑話。

《騙徒糗事多》（Dirty Rotten Scoundrels）。（圖／《騙徒糗事多》劇照）

▲《騙徒糗事多》。（圖／《騙徒糗事多》劇照）

安海瑟薇和瑞貝爾威爾森的片場照陸續曝光，首張電影海報也已經釋出，可以看到她們站在一台金色的跑車前搔首弄姿，讓人相當期待2人會如何詮釋，她們的目標是有錢又年輕的科技業大老闆。《The Hustle》將於5月10日在北美上映。

安海瑟薇2018年的作品為《瞞天過海：八面玲瓏》，接下來還有《驚濤佈局》要在台灣上映，也拍了影集《Modern Love》，相信接下來這一年可以看到她很多新作品。

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安海瑟薇, Anne Hathaway, 瑞貝爾威爾森, Rebel Wilson, The Hustle

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