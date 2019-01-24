馮迪索認證「女版《玩命關頭》」！　網友敲碗蓋兒加朵回歸

▲《玩命關頭》發展出一系列電影。（圖／《玩命關頭6》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

《玩命關頭》系列電影已經推出8集，在全球票房累積達到50億美元，第7和第8集更各自超過12億美元，環球影業當然要積極發展這部擁有大批粉絲的系列作品，除了將有第9集、外傳《Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw》外，更將推出女版角色的外傳電影。

馮迪索（Vin Diesel）在IG透露，女版《玩命關頭》已經找來3位女編劇，Nicole Perlman為漫威出身，創作過《星際異攻隊》、《驚奇隊長》等劇本，近來也負責《名偵探皮卡丘》的劇本。

▲馮迪索發文談《玩命關頭》女角色外傳。（圖／翻攝自馮迪索IG）



Lindsey Beer的作品則有《魯妹席艾拉》（Sierra Burgess Is a Loser），現在則忙著《The Kingkiller Chronicle》電影版以及重啟版的《忍者龜》。Geneva Robertson-Dworet也曾參與過《驚奇隊長》、《古墓奇兵》等。

由於目前還在籌備階段，本片相關訊息不多，但粉絲已經在期待會有哪些角色出現，目前較大可能是飾演莉蒂的蜜雪兒羅德里奎茲（Michelle Rodriguez）、飾演拉姆西的娜塔莉伊曼紐爾（Nathalie Emmanuel）、飾演蜜雅的喬丹娜布魯斯特（Jordana Brewster），而過去參演過《玩命關頭》系列的女星也有被提及，像是《玩命關頭2：飆風再起》的伊娃曼德絲（Eva Mendes），而如果設定為前傳，已死的「吉賽兒」蓋兒加朵（Gal Gadot）或許也有機會現身。

▲蜜雪兒羅德里奎茲。（圖／《玩命關頭7》劇照）



▲娜塔莉伊曼紐爾。（圖／《玩命關頭7》劇照）



▲喬丹娜布魯斯特。（圖／《玩命關頭7》劇照）



▲蓋兒加朵。（圖／《玩命關頭》系列電影劇照）



▲伊娃曼德絲。（圖／《玩命關頭2：飆風再起》劇照）