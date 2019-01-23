《屍樂園》續集劇情曝光　10周年有「新品種活屍」！

▲《屍樂園》。（圖／《屍樂園》劇照，以下皆同）



記者許瑞麟／綜合報導

活屍喜劇片《屍樂園》（Zombieland）於2009年上映，片中4位主要演員現在皆已是好萊塢的搶手演員，本片也在迎來10周年之際開拍續集，現在詳細劇情疑似曝光。

據《Super Bro. Movies》報導，《屍樂園》續集將描述，4位主角在白宮紮營生活，Colombus（傑西艾森柏格Jesse Eisenberg飾演）和Wichita（艾瑪史東Emma Stone飾演）因為爭執，讓這小團體分崩離析，Little Rock（艾碧貝絲琳Abigail Breslin飾演）便和一名叫作Berkeley（亞凡喬吉亞Avan Jogia飾演）的男子離開。

最後他們決定一起找回 Little Rock，途中遇到了各式各樣新的殭屍，包括Homers（愚笨型）、Hawkings（聰明型）、Ninjas（致命型），Tallahassee（伍迪哈里遜Woody Harrelson飾演）還遇到了一名女的殭屍獵人，名叫Nevada。

看來續集將展開一場新冒險，成員有更多互動、摩擦外，也要和外面的世界有所接觸。續集由《猛毒》導演魯賓弗來舍（Ruben Fleischer）回歸執導，並與原編劇Paul Wernick和Rhett Reese負責劇本，2人同時也是《死侍》編劇。

此外，比爾墨瑞（Bill Murray）、丹艾克洛德（Dan Aykroyd）也傳出會回歸演出，新加入的演員除了上述的亞凡喬吉亞外，還有《小查與寇弟的頂級遊輪生活》柔伊德區（Zoey Deutch）。魯賓弗來舍日前確認1月將在亞特蘭大開始拍攝，但確切上映日期尚未公布。