讓梅根王妃走紅的影集　《無照律師》宣布完結篇！

▲《無照律師》。（圖／《無照律師》劇照，以下皆同）



記者許瑞麟／綜合報導

美國USA影集《無照律師》（Suits，金裝律師）自2011年首播，陪伴劇迷許多時光，英國王妃梅根（Meghan Markle）也因為主演本劇走紅，現在卻宣布下一季，也就是第9季將畫下句點，讓不少粉絲相當不捨。

《無照律師》正播出第8季，下半季將回歸，創作者Aaron Korsh表示，拍完第6季後就有想要結束的念頭，決定在第9季，以10集結束一切，沒想到在第7季時發生了無法預料到的事，也就是梅根和英國哈利王子結婚，男主角之一的派屈克·J·亞當斯（Patrick J. Adams）不回歸演出，讓他們有考慮過在第7季結束，結果凱瑟琳海格（Katherine Heigl）主動要求想參演，劇組便決定繼續發展到第9季。

目前編劇工作才剛開始進行，所以Aaron Korsh也無法透露太多最終季的資訊，不想要整季都在追憶，也不想要拼命把舊人物帶回來，想繼續以新舊混合的方式進行。至於梅根和派屈克·J·亞當斯是否會客串演出，他也沒有把話說死，一切都還在規劃。

《無照律師》為USA相當具有人氣的影集，還被翻拍成日劇、韓劇，不過該系列並不會因此消失，因為已經確定會推出衍生劇《Pearson》，主角為吉娜托瑞斯（Gina Torres）所飾演的Jessica Pearson。