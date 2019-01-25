熱戀惠利3年「破D社分手魔咒」　柳俊烈：我們還在交往

記者吳睿慈／綜合報導

南韓最有威望的跟拍媒體「Dispatch」（D社）只要一出手，幾乎百發百中，但該媒體歷年來有個魔咒，只要被拍到的藝人必分手，比方，2019年被爆出的Kai與Jennie戀情見光死，25日承認分手。不過，也有情侶罕見例外，同為被跟拍的前輩惠利、柳俊烈，男方25日被問到女友相關問題，大方承認「我們還在交往」，穩定交往近3年，感情甜蜜蜜。

▲惠利被拍到幽會柳俊烈。（圖／翻攝自D社、IG）



柳俊烈、惠利2015年合作戲劇《請回答1988》結緣，兩人戲內雖是無緣情侶，戲外卻打得火熱，戲劇殺青後，他們被拍到在深夜幽會，大方承認戀愛ing，戀情雖一度不被看好，但柳俊烈25日出席電影宣傳活動，被問到戀情問題，正面表示：「我和惠利還在交往。」

▲柳俊烈25日甜認，與女友好好交往中。（圖／翻攝自IG）



由於當天恰好有另一對情侶Kai、Jennie爆分手，反之，柳俊烈、惠利依舊愛得甜蜜蜜，立刻登上討論話題。事實上，惠利身為偶像女團，當初公開戀愛時，也不免遭到反對的網友攻擊，但她高EQ面對負評：「如何獲得大眾的稱讚是我的工作，已經不太會去管那些惡評了。」兩人依舊甜蜜蜜，粉絲也替他們感到開心。