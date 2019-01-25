ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

熱戀惠利3年「破D社分手魔咒」　柳俊烈：我們還在交往

記者吳睿慈／綜合報導

南韓最有威望的跟拍媒體「Dispatch」（D社）只要一出手，幾乎百發百中，但該媒體歷年來有個魔咒，只要被拍到的藝人必分手，比方，2019年被爆出的Kai與Jennie戀情見光死，25日承認分手。不過，也有情侶罕見例外，同為被跟拍的前輩惠利、柳俊烈，男方25日被問到女友相關問題，大方承認「我們還在交往」，穩定交往近3年，感情甜蜜蜜。

▲▼《請回答1988》CP成真！　惠利幽會柳俊烈躺肩上撒嬌（圖／翻攝自D社、IG）

▲惠利被拍到幽會柳俊烈。（圖／翻攝自D社、IG）

柳俊烈、惠利2015年合作戲劇《請回答1988》結緣，兩人戲內雖是無緣情侶，戲外卻打得火熱，戲劇殺青後，他們被拍到在深夜幽會，大方承認戀愛ing，戀情雖一度不被看好，但柳俊烈25日出席電影宣傳活動，被問到戀情問題，正面表示：「我和惠利還在交往。」

▲▼ 柳俊烈（圖／翻攝自IG）

▲柳俊烈25日甜認，與女友好好交往中。（圖／翻攝自IG）

由於當天恰好有另一對情侶Kai、Jennie爆分手，反之，柳俊烈、惠利依舊愛得甜蜜蜜，立刻登上討論話題。事實上，惠利身為偶像女團，當初公開戀愛時，也不免遭到反對的網友攻擊，但她高EQ面對負評：「如何獲得大眾的稱讚是我的工作，已經不太會去管那些惡評了。」兩人依舊甜蜜蜜，粉絲也替他們感到開心。

推薦閱讀

這身材42歲你信？韓女星產一子　1個月內瘦回火辣纖腰

Jennie、Kai證實分手！　「YG保持沈默」SM火速出面認了

黃致列：大陸空氣不好！　微博怒剿「不要命？還來撈錢」

金在中、少時俞利2、3月接棒登台！　過完年陪伴台粉

13年前喝下強力膠果汁！允浩患恐慌症　逼自己灌10瓶柳橙汁

Jennie、Kai分手了　「戀情見光死」好友證實：為了粉絲分開

梁耀燮入伍剪極短平頭！道別HIGHLIGHT成員　親手信逼哭粉

首爾直擊／搏命殺活屍！朱智勳拍《李屍》左腳骨折：導演險丟命

尖叫聲！「臉蛋天才」車銀優3月登台　ASTRO巡演首站獻台粉

黃旼炫道別：不能說下次見⋯　Wanna One催淚下台一鞠躬

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

周揚青「真實身材」被鏡子出賣！　網友放大「反射照」看傻：OMG

Jennie、Kai分手了　「戀情見光死」好友證實：為了粉絲分開

3年後要求婚…男星「認愛當天」炮車輾壓亡！　女友崩潰連發86篇文：我的世界沒了

女神桃機等飛「正面盯著看」　被拍5照片…電暈男網友：太正！

A-升級C CUP！　白癡公主「鼓起勇氣做了」：一切都為了變更漂亮

「兒子」紐西蘭當兵意外去世！葉全真哽咽：他夢想還沒完成

凌晨4點收工成「最後通告」！　64歲臨演凍死街頭

《小女花不棄》床戲外洩！　林依晨哭打張彬彬「我好恨你」下一秒脫衣上床

周杰倫跑單13萬圍巾！蕭敬騰報仇公開「男人禁忌對話」　網看傻：昆凌不要看

斯亞尾牙「掉出超兇半球」！　對比12年前《黑澀會》網驚：真的長大了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

惠利, 柳俊烈

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《甄嬛傳》女星媽遭車撞身亡！　警曝兇手惡行「酒駕逃逸」全國震怒
  2. 趙駿亞今年娶李燕？　被問「結婚進度」秒露這表情
  3. 禾浩辰帶「女友」快閃尾牙！　安心亞過年小賭爽贏5萬
  4. 《聲林之王》冠軍出爐倒數！　鄭可強、馮玟璇現Dcard親吐心聲
  5. 熱戀惠利3年「破D社分手魔咒」　柳俊烈：我們還在交往
  6. 直擊／徐康俊2度來台吸300粉到場　衰躺槍「站台上被罵」氣氛超尷尬
  7. 林明禎成為「豬隊友」　表情太萌網友投降：可以原諒！
  8. 大賣場補獲「野生王瞳」賣襪子　婆媽不買菜了直接當臨演
  9. 六月「借位變真吻」陳德烈　李易全程看：朋友妻不可戲
  10. 酸「雙手空空」討合照＝厚臉皮　她列探班SOP全是高檔食物…網罵翻

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366