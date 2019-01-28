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剛吵完…Yamy沙漠失蹤！　Sunnee「超Man暖舉」曝姐妹情

記者傅家妤／綜合報導

女團「火箭少女101」團綜《橫衝直撞20歲》的第三期預告中，看到Sunnee與Yamy在在途中吵了起來，兩人一度吵得不可開交，Yamy甚至還放話卸隊長職，要換其他人來帶隊。在27日晚間播出的正片中，Yamy還一度消失在撒哈拉沙漠，讓眾人緊張不已，在經過這件事後，Sunnee才終於主動上前求和，兩人一個擁抱化解了先前所有的不愉快。

▲《橫衝直撞20歲》。（圖／翻攝自微博／《橫衝直撞20歲》、騰訊）

▲《橫衝直撞20歲》。（圖／翻攝自微博／《橫衝直撞20歲》、騰訊）

▲Yamy與Sunnee在沙漠中大吵。（圖／翻攝自騰訊／《橫衝直撞20歲》）

Yamy與Sunnee在沙漠徒步期間，因為意見不合而大吵了一架，雙方一度爭持不下，現場陷入一片僵局，後來兩人分別走在隊伍最前方及最後，分別由另外幾名成員開導、勸說，直到走到下一站休息地，兩人還是在冷戰，相互不理睬對方。

▲Yamy、Sunnee。（圖／翻攝自騰訊／《橫衝直撞20歲》）

▲眾人發現Yamy不見急壞了。（圖／翻攝自騰訊／《橫衝直撞20歲》）

沒想到下秒，工作人員突然發現的Yamy不見了，原本說去上廁所的她，不知何故突然消失了，連監聽器的訊號也斷了，讓眾人擔心不已。隨後，工作人員出動無人機航拍，才終於鎖定了她的所在地，發現他在遠處的一座沙丘後避陽，大家紛紛衝去尋找，才把她帶了回來。

▲Yamy、Sunnee。（圖／翻攝自騰訊／《橫衝直撞20歲》）

▲Yamy、Sunnee。（圖／翻攝自騰訊／《橫衝直撞20歲》）

▲最後出動無人機尋找，才成功帶回Yamy。（圖／翻攝自騰訊／《橫衝直撞20歲》）

在經歷過Yamy的失蹤事件後，Sunnee似乎一直若有所思，在眾人出發後，她主動走到Yamy身邊示好：「是來哄妳的啦，別生氣了好嗎？我今天也太衝動了，你也不要生氣了，好不好？妳如果好了，妳就抱我一個！」隨後還直接把對方擁入懷中，承諾「會注意我的嘴，不會讓妳這樣子不開心，好嗎？不會給妳添麻煩了！」

▲Yamy、Sunnee。（圖／翻攝自騰訊／《橫衝直撞20歲》）

▲Sunnee主動和解Yamy。（圖／翻攝自騰訊／《橫衝直撞20歲》）

後來，兩人才終於說開，因為個性南轅北轍，所以才比較容易誤會彼此所要表達的事情，Yamy認真的時候，Sunnee卻總是以開玩笑地口吻來應對，因此兩人才會有了這次的爭吵，不過最後她們還是用一個擁抱來化解了所有的誤會，姐妹情讓人也為之動容。

▲Yamy、Sunnee。（圖／翻攝自騰訊／《橫衝直撞20歲》）

▲Yamy、Sunnee。（圖／翻攝自騰訊／《橫衝直撞20歲》）

▲Yamy、Sunnee一個擁抱泯恩仇。（圖／翻攝自騰訊／《橫衝直撞20歲》）

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橫衝直撞20歲, 火箭少女101, Sunnee, Yamy

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