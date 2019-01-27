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蔡阿嘎「網紅祖師爺」出道滿10年　第1個月酬勞曝光！

▲▼【台灣第一網紅 7之1】出道滿十年　始祖級網紅蔡阿嘎仍在浪尖上搖擺。（圖／鏡週刊）(註：原外稿圖一直無法出現，所以另外存檔上傳)

▲【台灣第一網紅 7之1】出道滿十年　始祖級網紅蔡阿嘎仍在浪尖上搖擺。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

台灣網紅大爆發，但出道10年、堪稱祖師爺等級的蔡阿嘎依然人氣不減。《鏡週刊》邀訪他時，改了兩次時間，才得以在他滿檔行程中的一個記者會前夕，與他好好聊聊網紅經營之道；這也才發現，他10年來的變與不變，都是經驗累積、細細推敲後的呈現。

雖說長江後浪推前浪，但新人不見得換得掉蔡阿嘎，前浪也不必然會死在沙灘上。

台灣近年進入網紅大爆發的時代，新的網紅、新的YouTuber一批批橫空出世。2018年結束，超過10萬訂閱數的YouTuber已經超過400位，較前年足足翻了一倍；扣除掉音樂、節目、新聞頻道，素人起家、訂閱數超過百萬的Youtuber頻道，近一年內也新增了11個；這還不包括主力放在其他社群影音平台的網紅。但創作者數量一多，觀眾眼球的爭奪也愈趨激烈；如果無法拍出持續吸引觀眾的內容，可能紅不了多久，就消失在這股洪流之中。

然而在這一波波後浪襲來的態勢下，2008年以一支「燒Roots」影片打開知名度的蔡阿嘎，仍然站著浪頭上前行，完全沒有要被打趴在沙灘的跡象。他在2014年YouTube主頻道的訂閱數就超過百萬，是台灣第一位達到這個門檻的YouTuber，同年Facebook的粉絲數也突破百萬；目前他總共有三個YouTube頻道（蔡阿嘎、蔡阿嘎Life、蔡桃貴），訂閱數合計更高達到293萬，FB粉絲團也有170萬人按讚。在數據分析平台「網路溫度計」的YouTuber網路聲量排行上，近半年他更持續盤據在第一名的位置。

經過10年，蔡阿嘎似乎更神了？

「過氣！5年前就一直被說過氣、過氣、過氣，一直說到現在。」接受採訪時，蔡阿嘎笑稱網友留言最愛說他過氣了；也有人調侃他愛「跟風」，形容他是「跳樑小丑」「嘩眾取寵」。

如果只有跟風、只是嘩眾取寵，身處競爭如此激烈的網紅界，又要面對喜新厭舊的觀眾，蔡阿嘎絕對難以如此長青。這位「始祖級網紅」能屹立不搖，對於趨勢的掌握、觀眾口味的觀察，是做足功課的。

早期分潤不多　靠業配才能全職拍片

「其實前三、四年，都是把拍片當作是一個興趣。」蔡阿嘎回憶，2010年當完兵後，他在當社工、當研究助理、拍片只是「發洩」，利用假日調適平日上班的嚴肅，「就是喜歡拍片，喜歡表演，然後放在網路上跟大家分享。

【台灣第一網紅 7之1】出道滿十年　始祖級網紅蔡阿嘎仍在浪尖上搖擺

▲去年七月，蔡阿嘎在華山1914文化創意產業園區舉辦10週年夏日感謝祭。現場湧入許多「嘎粉」，與蔡阿嘎一起回顧一路走來的歷程。（翻攝自蔡阿嘎官方臉書）

雖然影片很受歡迎，但他提到，當時Youtube的廣告分潤才剛開放，分到的金額不多。「我記得我第一個月拿到那廣告分潤就三、四千塊；但是我拍成這樣，才三、四千塊喔？所以那時候根本不會想說要把這個（拍片）當成正職。」

真正讓蔡阿嘎意識到「拍片是門好生意」、決心把拍片當成事業經營，不是因為分潤，而是業配。拍片的第四年、第五年，「欸，有業配出現了。」蔡阿嘎觀察，隨著社群、網路愈來愈發達，他與拍片伙伴發現，「愈來愈多的廠商或者是客戶，願意把廣告資源投到網路上；而且那個金額的量，出乎我意料的愈來愈多。」

「唷，這個業配的......好像比我上班薪水還好呢？那我幹嘛還要上班？」就算不是很保險，但他仍決定趁勢而為。2013年，他辭掉正職成立「大頭佛工作室」，專心朝拍攝網路影片發展。也因為這個決定，讓他在網紅時代的開端搶占先機。

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