李運慶被批把洪詩當傭人　好友陳志強目睹「夫妻私下互動」全說了

記者黃庠棻／台北報導

男星李運慶近日因家人長照問題遭網友熱議，他19日發長文心疼護妻，澄清全家人都有分擔照顧父親責任，並非「孝道外包」。他也感性告白洪詩，強調太太是因為成長於充滿愛的家庭才懂得分享愛，坦言能娶到她確實是自己運氣好。日前，李運慶為了宣傳新戲《豆腐媽媽》登上節目，好友陳志強當眾大讚「對老婆、小孩都很好」。

▲李運慶、洪詩。（圖／翻攝自Facebook／洪詩）

李運慶在《豆腐媽媽》中，突破原先的暖男形象演出「渣男」，他坦言這是一大挑戰，回家還會跟老婆洪詩討論自己演得「怎麼會這麼渣」，雖然角色對不起蘇晏霈飾演的正宮，但他坦言自己「回家其實也會哭」，所幸演得過程相當享受、覺得過癮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李運慶在《豆腐媽媽》中外遇被抓包。（圖／民視提供）

雖然李運慶近期因為《豆腐媽媽》渣男一腳受到觀眾謾罵，加上家人長照問題掀起熱議，但一旁的15年好友陳志強則表示，雖然他看起來像渣男，但與洪詩結婚之後「怎麼會老婆、小孩這麼好，這麼貼心」，還透露「每次收工後再怎麼累，都會抱抱、親親老婆跟小孩」。

▲陳志強認證李運慶私下對家庭相當照顧。（圖／翻攝自YouTube／娛樂超skr）

而李運慶近日因為家人長照問題掀起熱議，他表示照顧父親本就是自己和哥哥應盡的孝道，兄弟從未怠惰，更不會把應負的責任推給老婆承擔「對於太太的所有付出，不管是還沒結婚前就陪我照顧爸爸，或是明知道婚後要照顧失智的爸爸，仍然願意跟我結婚的她；以及非常辛苦的懷胎十月生下這世界上最可愛的兩個寶貝。」強調自己從來、也不會將妻子的付出視為理所當然，對老婆的付出相當感恩。

▲李運慶、洪詩。（圖／翻攝自Facebook／洪詩）