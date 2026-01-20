白嘉莉遊英急返台　台灣是福地「認真考慮置產」

記者葉文正／台北報導

「最美的主持人」白嘉莉結束三個星期的英國之旅，立馬飛回台北，她欣慰表示：「真好，看到我在台北君悅酒店2樓的創作展受到那麼多朋友的喜愛和收藏，滿懷感恩之心，期待大家時常來看我的畫展。」白姐真心邀請，她也會隨時出現在展場和大家互動。

▲白嘉莉遊英後趕回台灣。（圖／白嘉莉提供）

這次英國之旅，白嘉莉和親人享受天倫團聚之樂，度過美好的耶誕假期，還參觀不少博物館，欣賞ABBA演出，十足震撼。

▲白嘉莉在英國各處遊覽。（圖／白嘉莉提供）

英國的觀光景點很多，但白嘉莉每次到英國都會到大英博物館參觀，這次又看到一些世界各國的珍品。目前英國氣溫零度很冷，但白嘉莉每天節目滿檔，她喜歡參觀博物館、美術館，英國人崇拜浪漫主義畫家威廉、透納Turner，正好在TATE倫敦泰特美術館展出，人山人海。還有許多有名藝術家的真品。

▲白嘉莉遊英。（圖／白嘉莉提供）

晚上看了好幾場舞台劇Producer、芭蕾舞劇、還有瑞典國寶四人流行樂團ABBA，這是一場用高科技和燈光設計的虛擬演唱會，四位歌星，都已經年過70 ，本尊只有在最後謝幕出場，非常受歡迎，已經在倫敦演出快四年了，每一場都客滿。對資深藝人的喜愛與敬重，非常讓人感動。

▲白嘉莉遊泰晤士河。（圖／白嘉莉提供）

不過旅行中的白姐心心念念還是她在台灣持續進行中的個展，「這可是我的心血結晶，真心期待和所有粉絲分享藝術創作的真善美」。白嘉莉展覽到2/28 日為止。於君悅飯店2樓舉行。她也歡迎粉絲們帶著長輩前來，欣賞藝術品並勾起美好回憶。

由於在台灣已經居住了將近五年，白嘉莉非常習慣目前的生活方式，加上創作的能量不停的爆發，白嘉莉已經認真考慮在台灣置產定居的計劃，也有許多粉絲、好友提供不錯的居住選擇，白嘉莉希望能和這片美好的土地還有喜歡她的粉絲，持續美好的互動下去。