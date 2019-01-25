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女神桃機等飛「正面盯著看」　被拍5照片…電暈男網友：太正！

記者潘慧中／綜合報導

陳庭妮近年跨足戲劇、電影圈，細膩精湛演技備受肯定，最近準備飛往新加坡宣傳《比悲傷更悲傷的事》前夕，曬出一系列在桃園國際機場的打卡照，沒有太多偽裝，絲毫不介意外人目光，親民作風讓不少粉絲激動求巧遇。

▲▼女神桃機等飛「正面盯著看」（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）

▲▼女神桃機等飛「正面盯著看」（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）

▲▼女神桃機等飛「正面盯著看」（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）

▲陳庭妮在桃機打卡。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）

照片中，可以看到陳庭妮頭髮越剪越短，頂著及眉瀏海入鏡，戴上墨鏡顯得臉更小了，穿得一身黑，內搭格紋襯衫突顯層次感，牛仔褲貼身剪裁，正好襯托出纖細的雙腿線條，就算包緊緊也看得出身材相當好。

▲▼女神桃機等飛「正面盯著看」（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）

▲▼陳庭妮狂被拍帥照。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）

▲▼女神桃機等飛「正面盯著看」（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）

陳庭妮一連被拍了5張照片，她開心寫下：「找黑胡椒螃蟹與肉骨茶！」果然一抵達就在Instagram限時動態PO出大啖美食的短片，「胡椒螃蟹解鎖！」興奮喊了好幾次「耶！」感覺得出來心情超好。

▲▼女神桃機等飛「正面盯著看」（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）

▲▼陳庭妮飛往新加坡宣傳電影，順便享用美食。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）

▲▼女神桃機等飛「正面盯著看」（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）

事實上，為了保持好身材，陳庭妮平時都會抽空運動，她曾強調：「真正要瘦身，絕對要運動，只要時間許可，去公園跑步、在家練瑜珈伸展都可以。」此外，她早上起床會先喝一杯溫開水，刷牙後再喝一杯蜂蜜水，加速身體新陳代謝，平常吃得清淡，3餐正常吃，但絕對不碰宵夜，免得對身體造成負擔。

▲▼女神桃機等飛「正面盯著看」（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）

▲▼陳庭妮連短髮都駕馭得很好。（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）

▲▼女神桃機等飛「正面盯著看」（圖／翻攝自Instagram／chen_ting_ni）

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陳庭妮, 比悲傷更悲傷的事

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