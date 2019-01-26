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《聲林》總決賽「10萬人同時觀看」　第二季海選開跑

記者許逸群／台北報導

《聲林之王》冠軍於昨（25日）出爐！李友廷最終以119票奪冠，亞軍則是114票的林孟辰，第3名許莉潔得到91票、第4名Gail得到60票、第5名鄭可強得到34票、第6名張若凡得到11票，第7名的馮玟璇則是得到8票。總決賽的播出中，也創下YouTube同時10萬人在線，各首播平台加總更超過百萬次瀏覽。

▲▼《聲林之王》。（圖／ETtoday）

▲冠、亞軍為李友廷與林孟辰。（圖／ETtoday）

決賽回顧了七強從海選、每一輪PK賽、踢館賽、合作賽等重重考驗，有人過程一路順遂，也有人卡關跌跌撞撞，但每一個當天站上決戰舞台的選手都拋開壓力，全力以赴，展現前所未有的企圖心，認真投入表演，讓一路看他們成長的首席導師蕭敬騰和林宥嘉感動不已。

▲▼《聲林之王》。（圖／ETtoday）

▲《聲林》第一季總決賽落幕。（圖／ETtoday）

25日總決賽播出當晚特別開闢第二現場，舉辦「聲林同樂會」，邀請粉絲和選手一起進棚觀看，節目的教唱導師小宇也到場，與線上觀眾同步感受緊張刺激的決戰時刻。晚間十一點節目結束後，立刻直播揭曉第三階段人氣票選結果，並頒發人氣王獎項給榮獲138萬票的Gail。

蕭敬騰與林宥嘉在本集尾聲正式宣佈，《聲林之王》第二季海選也已正式開跑，強力徵求經紀公司、民間好手，報名參加，無論你是培訓的練習生還是民間好手，都歡迎參加「獻聲」！

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聲林之王視覺圖。

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