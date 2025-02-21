小鐘53歲未婚被追問「是不是有問題」！長輩：這麼老了 他6字電爆

記者潘慧中／綜合報導

小鐘（鐘呈昀）現年53歲，未婚的感情生活始終是外界的關注焦點。有趣的是，他20日透露前陣子被老人家追問「這麼老了為什麼不結婚」，當時忍下來後，碰巧再度遇到對方，他這次終於抓到機會反擊了！

▲小鐘6個字回擊長輩的追問。（圖／翻攝自Instagram／dancinggood ）



小鐘在社群網站透露，之前參加婚禮時，旁邊坐了一位老人家，對方當時除了追問他遲遲不結婚的原因，還懷疑他「是不是有什麼問題」，甚至推了他一下並開玩笑說「下一個換你囉」。

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巧合的是，小鐘前陣子參加喪禮的時候，同一位老人家再度坐在他旁邊，於是他決定還原對方當時的舉動，推了對方一下再開玩笑說「下一個換你囉」，當場成功反擊！

▲小鐘53歲仍未婚。（圖／翻攝自Instagram／dancinggood）



小鐘的機智反應至今已吸引破千人按讚，不少粉絲都留言直誇：「鐘氏幽默化解一切」、「很棒的回覆」、「好地獄好喜歡」、「只有你才敢講！」

小鐘IG全文：

前一陣子參加婚禮旁邊坐了一個老人家，一直追問我這麼老了為什麼不結婚，是不是有什麼問題呀！然後用手推了我一下開玩笑的說下一個換你囉！

很巧的前一陣子我們一起參加喪禮他又坐我旁邊，然後我推他一下開玩笑的說，下一個換你囉。