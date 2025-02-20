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朴春又發聲稱「李敏鎬要我發的」！　男方打破沉默澄清：並無私交

記者劉宛欣／綜合報導

南韓女團2NE1成員朴春近日頻繁透過社群將演員李敏鎬稱作「老公」，還稱「我寫的都是真的」，隨後疑似被公司管控刪文，李敏鎬方面原本遲遲未曾發聲回應，然而朴春在20日再度發文稱「是李敏鎬要我發的」，還澄清自己是單身，對此，李敏鎬經紀公司終於在20日回應韓媒，澄清兩人並無私交。

▲李敏鎬方澄清與朴春無私交。（圖／翻攝自李敏鎬、朴春Instagram）

▲李敏鎬方澄清與朴春無私交。（圖／翻攝自李敏鎬、朴春Instagram）

根據韓媒報導，李敏鎬經紀公司MYM娛樂於20日表示：「與朴春並無，（相關說法）毫無事實根據。」首次公開地回應了朴春貼文引起的一連串風波。此前，朴春最早在去年9月於Instagram上發文寫道「真的丈夫」，還附上了自己與李敏鎬的組圖，隨後，朴春公司解釋她是因電視劇《繼承者們》而成為李敏鎬粉絲，發文單純是出自粉絲心情，沒有其他意圖。

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▲李敏鎬方澄清與朴春無私交。（圖／翻攝自李敏鎬、朴春Instagram）

▲朴春副帳號再發文。（圖／翻攝自朴春Instagram）

然而，朴春近日再次稱李敏鎬「老公」，自12日起數度透過主帳號或副帳號發文「是我老公沒錯」，隨後刪除相關貼文，但19日她又再次創副帳號，並寫道：「我寫的全都是真的」，並補充：「我會努力繼續2NE1的活動，感謝大家的關注。」接著在20日再寫道：「我其實單身，李敏鎬要我發的。」言論再次引起混亂，同時也有不少人關心她的健康狀態。

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