《聲林》網軍敲碗坐等直播　Ella獲狂讚：下屆導師人選

記者許逸群／台北報導

超夯選秀節目《聲林之王》本周播出第十三集「民間怪物PK賽」，由前13強PK踢館高手，選出6人進入總決賽。本集在播出前就已有1萬3千名觀眾鎖定直播網頁，播出過程中，最高更是擁有9萬1千人同時觀看。本集飛行導師陣容一口氣邀來Ella、羅志祥和信，其中Ella的風趣與細膩更是獲得網軍一致好評。

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲飛行導師Ella的講評獲得眾多網友好評。（圖／ETtoday）

Ella的詼諧風格為節目增添許多趣味，與羅志祥、信的互動都讓人捧腹大笑，不過她的細膩也都被看在眼裡。Ella對於選手除了給予建議外，多數都會提出對方的優點，不僅如此，看到首位登場選手張若凡緊張的模樣，她也趕緊在比賽前信心喊話，讓網友大推「下屆導師人選」。

▲羅志祥與Gail的互動讓眾人笑翻。（圖／ETtoday）

另一位飛行導師羅志祥（小豬）除了展現專業的部分，當遇到泰國小妹妹Gail Sopicha，他也搞笑地說出台式泰文「賣米、賣菜、賣冬瓜」，不但選手Gail本人滿臉問號，眾人也一頭霧水。隨後他進行拆解，沒想到這真的是泰文，這些詞的意思是「不是，不要，不要害怕」，讓Ella笑說「原來小豬是泰國人」。

然而搞笑歸搞笑，羅志祥對於Gail的演出也表達出自身看法，「看過很多的比賽是小朋友跟大人，小朋友的光環是會有的，這樣子大家給他的掌聲跟尖叫，是因為她表現得好，還是因為他是小朋友？」信則認為，Gail擁有好人緣，也希望她保有開心唱歌與表演的態度。

▲▼蕭敬騰與信對演出的選手各有不同建議。（圖／ETtoday）

本集最凶猛PK堪為「玖壹壹師弟」艾文同學以新歌《Baby G》對上林孟辰，連首席導師蕭敬騰都忍不住說「太兇了」，但也認為這是一場高水準的演出。不過林孟辰也不是省油的燈，以一首改編的《Fly out》應戰，最終以3比2的票數獲勝。雖然比賽過程激烈，但兩位「同學」以歌會友，私下也在後台合影。

▲艾文同學與林孟辰的對決相當激烈。（圖／ETtoday）

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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