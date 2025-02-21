小S請假後《不熙娣》首錄「全場相擁哭」！　余祥銓曝錄影情形

記者黃皓瑋／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2日於日本病逝，令各界震驚又不捨，痛失至親的小S（徐熙娣），日前也宣佈暫停主持《小姐不熙娣》半年，節目由Sandy（吳姍儒）代班。昨（20日）是《小姐不熙娣》於小S告假後首度錄影，來賓余祥銓也分享當天情形，透露全場一度「相擁大哭泣」，引發關注。

▲余祥銓（右一）錄製《小姐不熙娣》。（圖／翻攝自Facebook／余祥銓Ken）



余祥銓昨日於《小姐不熙娣》錄影結束後，在個人臉書粉專發文，語帶保留地透露錄影現場的情況：「今天這集歡笑淚水五味參雜，全場都抱著相擁大哭泣，到底是發生什麼事，敬請期待播出。」並曬出與主持人Sandy、派翠克，以及當天來賓們的合照。

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▲小S（左）因大S（右）離世，向《小姐不熙娣》請假半年。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）



派翠克昨日受訪時，透露小S一直心繫《小姐不熙娣》，被問到私下有無關心對方，他則表示：「一直都蠻關心姐，想表達我們都會一直在她身邊，隨時想有人聊天講話我們都在，我希望讓她感到很安心。」他也透露有在錄影前私訊小S，說「可以為我加油打氣嗎」，不過到受訪時為止還未得到回覆。

▲派翠克透露小S一直心繫節目。（圖／資料照／記者黃克翔攝）