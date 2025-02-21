「小許瑋甯」韓笙笙吐懷孕心聲！曾被告知「寶寶沒長大」：絕望到不行

記者黃皓瑋／綜合報導

有「小許瑋甯」封號的台英混血女星韓笙笙，與香港圈外男友「保羅哥」結婚2年多，她14日情人節曬出超音波照，證實2人將迎來新生命，消息一出獲得網友祝福。不過她今（21日）談起懷孕初期的心路歷程，坦言曾被醫師告知「寶寶看起來沒長大」，讓她一度深陷絕望之中。

▲韓笙笙14日宣布懷孕喜訊。（圖／翻攝自IG／dadarara）



韓笙笙稍早於IG發文，透露在懷孕初期的1次產檢時，被醫師告知：「你的寶寶看起來沒有長大，如果下週還這樣那可能是壞掉的。」讓原本滿心期待聽到寶寶心跳聲的她，心情瞬間跌落谷底：「那整週怎麼過去的有點忘記，只記得哭了好幾回，一下覺得要有信心開始搜尋其他寶寶成功長大的故事，一下又開始搜尋胚胎每個時期該有的大小，讓自己再度絕望到不行。」

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▲韓笙笙與保羅哥結婚2年多，如今將迎來新生命。（圖／翻攝自IG／dadarara）



值得慶幸的是，韓笙笙與保羅哥的寶寶後來很順利地成長，「一週後聽到了全世界最美好的心跳聲後，都還是小心翼翼守護著這個小不點」。而回顧醫師先前的擔憂，原來當初她因為壓力過大，經期多了好幾週，讓排卵時間比估算的更晚，因此在先前的檢查中，寶寶其實還非常小，才會讓醫師懷疑可能沒長大，她也補充前後2次檢查是不同醫師經手：「寶寶每個時期成長的速度跟觀看的角度都會有差距，所以才會導致一開始的誤差。」

▼韓笙笙IG貼文。（翻攝自IG／dadarara，如遭刪除請見諒。）