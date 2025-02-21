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林一喊話粉絲：不希望因不理智的人，需要跟真正喜歡我的人保持距離

記者劉宜庭／綜合報導

大陸人氣男星林一以《致我們暖暖的小時光》走紅，憑藉帥氣外型與高挑身材吸引大批粉絲支持。然而，近日他透過微博發文呼籲粉絲理性應援，特別提醒大家不要追車或衝撞，只為了近距離拍照，強調這種行為不僅危險，還可能影響與真正喜愛他的粉絲之間的互動關係。

▲林一發文。（圖／翻攝自微博／林一）

▲林一發文。（圖／翻攝自微博／林一）

▲林一擁有帥氣外型與高挑身材。（圖／翻攝自微博／林一）

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稍早，林一在微博發文，表示自己理解粉絲想見偶像的心情，但某些過激行為可能會影響到周圍的人、工作人員，甚至對粉絲自身造成危險。他特別點出：「希望有的人不要追車，不要為了拍照衝撞上來，這樣對周圍的人還有工作人員，甚至對你們自己都是很危險的事。」

林一進一步表示，他不希望因為少數不理智的行為，導致自己不得不與真正喜愛他的粉絲保持距離。他強調：「我知道很多事不是非黑即白，有的朋友真的只是想來看看我好不好，並不是想對我做不好的事。」

▲林一發文。（圖／翻攝自微博／林一）

▲林一發文。（圖／翻攝自微博／林一）

▲林一近年在戲劇圈表現亮眼。（圖／翻攝自微博／林一）

林一過去一直尊重與粉絲之間的互動，也選擇相信來看他的粉絲都是善意的，並未採取過度的安保措施。然而，近來可能因部分追星行為過於激烈，他不得不發文提醒，希望大家能夠互相尊重，理性應援，確保彼此能有更良好的交流方式。他誠懇地表示：「我們之間是能互相尊重的，以後大家可以更好、更開心地交流，謝謝！」

▲林一發文。（圖／翻攝自微博／林一）

▲林一發文。（圖／翻攝自微博／林一）

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林一, 追星, 追車, 致我們暖暖的小時光

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