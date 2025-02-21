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小優大嘴巴遭解約！吳宗憲要苦主提告　宋羽葤「開戰不忍了」：在蒐證

記者孟育民／台北報導

藝人小優日前被指控大嘴爆料胡瓜跟宋羽葤緋聞，遭到老闆吳宗憲氣炸解約，讓小優聲淚俱下稱是「被閨密出賣」，不料卻被玥熹（夏乙薇）點名直接開嗆。隨著事件越演越烈，苦主宋羽葤20日現身錄影，談到此事表示，在蒐證準備開告小優，更說是吳宗憲建議她可以走法律途徑，「小優已經不是第一次這樣對我，我的證據一公布出來會蠻嚴重的，不然小優事後也不會這麼緊張打給憲哥跟瓜哥道歉，不就是因為她講了很嚴重的話嗎？」

▲▼小優大嘴巴遭吳宗憲解約爆哭，苦主宋羽葤不忍發聲了。（圖／翻攝自IG）

▲小優大嘴巴遭吳宗憲解約爆哭，苦主宋羽葤不忍發聲了。（圖／翻攝自IG）

小優在事件爆出後，第一時間就跟胡瓜跟宋羽葤致歉，強調自己從未說過針對對方的負面言論，指稱是被閨蜜陷害。最後更深淚俱下拍影片，哭著說：「我真的很愛演藝圈，我很愛我的工作，但是我覺得……我覺得我要離開一個我很喜歡的地方，所以我很難過。」舉動讓玥熹直接點名開撕表示：「我清清白白，我手頭上有證據，請不要用哭來博取同情。」雙方在檯面上正式撕破臉。

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▲▼玥熹再度開嗆小優。（圖／翻攝自IG）

▲▼玥熹先前就已經開嗆小優。（圖／翻攝自IG）

▲▼公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」。（圖／翻攝自Instagram／cookie0258）

沒想到事件還沒結束，根據《三立新聞網》報導，苦主宋羽葤認為小優發出爆哭影片，根本就是在模糊焦點，「小優懺悔的是被閨密陷害爆料，我才是最大受害者吧！但我看到的卻是加害者在表演。」雖然小優也有打來跟她道歉，但她覺得小優並沒有誠意，「我們講了一個多小時電話，但她沒有誠懇道歉，反而是扯東扯西。所以等我整理好證據吧。」她認為小優不是第一次有這種行為，原本不想把事情鬧大，但吳宗憲建議她可以走法律途徑，又見到對方後續行為，於是讓她回心轉意準備開告，「我正準備蒐證，等我弄好會公布給大家。」


 

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小優, 玥熹, 夏乙薇, 小明星大跟班, 閨蜜, 吳宗憲, 胡瓜, 宋羽葤

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