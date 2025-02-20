NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

記者張筱涵／綜合報導

孫生拍屁股性騷擾案引發全台熱議，網紅NanaQ近日在社群發聲，針對網路上「被性騷擾當下為何不拒絕？為何不離開？」的質疑，她表示自己完全能理解受害者的處境，尤其當對方是知名網紅時，現場拒絕可能會讓場面尷尬。此外，她更曝光過去在拍攝過程中遭遇性騷擾的經歷，並附上對話截圖。

▲NanaQ。（圖／翻攝自NanaQ IG）



根據NanaQ公開的訊息，她回憶起過去某次拍片的經歷，提到當時一名合作對象「強行聞她的下體，甚至逼迫她咬性愛玩具」，但現場其他人卻毫無反應，讓她不禁質疑自己是否「太大驚小怪」。她說：「當時拍攝過程中，其他同仁都覺得很正常，我卻感到極度不適，後來才意識到這其實是性騷擾。」她坦言，當下她並不確定自己的感受是否合理，也因對方的知名度較高，她根本不敢反抗，「我也跟AB女一樣，因為對方比較大咖，我根本不敢怎麼樣。」

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▲NanaQ第一則限時動態。（圖／翻攝自NanaQ IG）



除此之外，NanaQ還透露，該拍片對象曾在約定拍攝前問她是否需要準備什麼物品，當她請對方幫忙買水時，見面後卻發現袋子裡多了一盒保險套，讓她感到極度不適。她表示：「一點都不好玩也不好笑。」

NanaQ最後也分享了她對「性騷擾事後認知」的想法，她認為許多事情只有事後回顧，才會意識到當時的自己正處於不當的環境。例如，「比如：以為壓力大，離職3年後才發現原來是一直被老闆PUA，比如：以為是個性不合分手，分手後才發現原來是受不了他偷吃。」她強調，當下被侵犯的人可能無法立刻察覺自己遭受性騷擾，甚至會懷疑自己的感受，因此面對這類事件，外界應該多一點理解，而非責怪受害者。

▲NanaQ第二則限時動態。（圖／翻攝自NanaQ IG）



在另一則對話截圖中，NanaQ更直言：「他們一直不懂我幹嘛哭，不就是聞下體，不就是開玩笑，我在意的不是怕網友說我臭、說我髒，而是我當下被強迫真的很不舒服。」

▲NanaQ第三則限時動態。（圖／翻攝自NanaQ IG）



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