楊大正突宣佈二度離婚　網美前妻山東說話了...洩8年婚心聲

記者蔡琛儀／綜合報導

滅火器樂團主唱楊大正2016年與網紅山東再婚，婚後育有一對可愛的子女，不料他昨深夜突然震撼宣布，已在去年11月1日和山東正式完成了離婚手續，「在這段婚姻關係當中，由於我在工作與家庭生活的時間分配，一直沒辦法達到一個理想的平衡。山東在2023年底提出希望結束婚姻的想法，經過一年的充分溝通，我與山東最終在去年11月1日正式完成了離婚手續。」

▲▼楊大正和山東宣布離婚。（圖／翻攝IG）

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今山東也發文公開心聲，表示原本不想公開離婚的消息，但還是被迫必須說出來，「但我們有討論過這件事如必須被迫公開，我就會講出我內心真正對於體驗愛這件事的想法，這是一直以來都蠻多人會問我的問題。」她坦言，平常工作跟家庭已經很忙，沒什麼多的時間特別做這件事，討論後楊大正也很支持她這麼做，「因為我們對愛的看法已經跳脫到另一個層面，相對也覺得如果可以分享這個個體驗倒是蠻不錯的事。」

山東感慨：「愛，就是這個世界最難的事。但同時他也是唯一的的解答。」也說希望既然已經公佈離婚消息，「他就要有正面意義對人有幫助，這是我們的想法。」相當正向看待離婚這件事。

也有網友發現，兩人去年離婚當天晚上，楊大正還到北流SUB開幕活動演唱，更獻唱〈熱帶雨林〉，直呼當時唱著這首歌的楊大正「是真的傷心」，相當心疼他。