記者蔡琛儀／台北報導

曾以專輯《長大有出息》入圍第34屆金曲獎「最佳演唱錄音專輯獎」的歌手羅莎莎，近日發行新歌〈自願自愛〉，希望與暈船仔們分享感情中的體悟，她表示自己擅長R&B曲風，希望成為R&B界的梁靜茹，用音樂陪伴大家。

▲羅莎莎自組音樂團隊發行全新單曲〈自願自愛〉。（圖／感恩的心有限公司提供）

2022年推出首張專輯《長大有出息》的羅莎莎，音樂實力獲得金曲獎入圍肯定，入圍第34屆金曲獎「最佳演唱錄音專輯獎」。然而，入圍後卻意外被告知要終止7年合作關係。羅莎莎坦言當時相當錯愕，但也因此重新思考，建立新的音樂團隊，兩年來交出許多好成績，對未來發展充滿期待。

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成立工作室後，羅莎莎在音樂創作上更加自在，音樂觸角延伸到更多領域，她在馬思唯的巡迴演唱會中獻聲，錄音當天深怕感冒影響表現，最終完美完成錄音，讓她直呼不可思議，羅莎莎希望能在新的一年見到馬思唯本人，並一起做音樂，挑戰更多可能。此外，她也為人氣YouTube頻道陪沈團打造單曲〈難過也會快樂〉，讓她感動不已。

▲羅莎莎希望能成為R&B界的梁靜茹。（圖／感恩的心有限公司提供）

時隔兩年，羅莎莎推出全新單曲〈自願自愛〉，透過這首歌向暈船仔們喊話，強調享受曖昧過程的重要性，她認為感情中的每段經歷都是有趣的回憶，即使外人看來像是愛情的瘋子，也要心甘情願享受當下，這樣的體悟與她的感情經驗有關，曾經與男友曖昧一年多才在一起，分手後花了4年療傷重新認識自己，最終有所成長。