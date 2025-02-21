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安心亞被拍「中空練舞」穿超辣！貼牆狂晃 一轉身…蜜桃臀型全看光

記者潘慧中／綜合報導

安心亞近年雖然已在綜藝、戲劇和歌唱領域交出漂亮成績單，私下仍不斷精進自己。她20日便在社群網站上傳一段練舞的影片，「今天偶是壞學生，影片就只能這樣了」，火辣程度破表！

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲安心亞中空跳舞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

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畫面中，可以看到安心亞放下一頭長直髮，戴上灰色毛帽，穿著白色貼身上衣，短版中空剪裁完美襯托出纖細腰身，搭配撞色寬鬆長褲，散發出又率性又性感的氛圍。

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲▼安心亞自信秀出蜜桃臀型。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

安心亞隨著旋律扭腰擺臀，一彎腰，渾圓臀型在鏡頭前一覽無遺，雙手貼在牆上時，她性感地扭動身軀，接著趴地晃動屁股，過程中眨眼嘟嘴樣樣來，自信展現火辣面貌。

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲▼安心亞火辣扭腰擺臀。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

事實上，172公分的安心亞曾為了保持體態付出不少心力。以前準備跨年演出時，她一周會在健身房鍛鍊兩次，維持了半年；飲食方面，她當時除了戒油，平常也會以好的澱粉和蛋白質為主，顯見她的敬業精神。

▲▼安心亞。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

▲安心亞曾為了保持體態付出不少心力。（圖／翻攝自Instagram／xinya_an）

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