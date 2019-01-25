《聲林之王》人氣王出爐！Gail「134萬票」要發單曲啦

記者許逸群／台北報導

大型歌唱選秀節目《聲林之王》今（25日）播出總決賽，教唱導師小宇與選手們也一同觀看播出，在歡笑與淚水下為第一季的節目劃下句點。不過小宇的責任不僅如此，他在節目後頒發「人氣票選活動」，冠軍得主為獲得134萬票的Gail Sophicha，將獲得發行數位單曲的機會！

▲Gail獲得《聲林》票選人氣王。（圖／記者李毓康攝）

年僅13歲的Gail不僅是賽制中的「大魔王」，也是節目中的「人氣王」，在獲得人氣票選活動的冠軍後，她也感謝大家的支持，並用中文說「謝謝大家支持我、投票給我」。有趣的是，收看直播的網友還笑說，另一位人氣王應該是Gail身旁的翻譯姐姐，小宇還搞笑地帶領大家一起唱《學貓叫》。

另外，之前在比賽中被感冒擊敗的張（革玉）勍，也在直播中被小宇點唱，重現當初的歌曲《港都夜雨》，標準版的演出讓小宇不捨地說：「妳要是今天感冒多好？」而「小烏龜」鄭可強也重現「身體搖擺版」的《青花瓷》，小宇還搞笑地在旁邊伴舞。

不僅如此，莊凌芸也和Gail合唱《讓我為你唱情歌》；許莉潔重現《當我回家》；安懂則是演唱《不離開》。首季節目的尾聲，在小宇帶領眾多選手之下，讓《聲林之王》第一季在一片和樂的氣氛下劃下完美句點。

►「聲林之王-生存週記」獨家內容，只在《ETtoday新聞雲》App播出

►►下載ETtoday新聞雲App，掌握《聲林之王》最新訊息◄◄

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

●想和蕭敬騰、林宥嘉一起錄影？加入官方「聲林之王」社團卡位：https://goo.gl/dWj4E2