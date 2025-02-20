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快訊／震撼彈！再婚8年...楊大正深夜突宣布「與山東正式離婚」

記者蔡琛儀／台北報導

滅火器樂團主唱楊大正2016年與網紅山東再婚，婚後育有一對可愛的子女，不料他今晚突然震撼宣布，已在去年11月1日和山東正式完成了離婚手續，震撼粉絲，「在這段婚姻關係當中，由於我在工作與家庭生活的時間分配，一直沒辦法達到一個理想的平衡。山東在2023年底提出希望結束婚姻的想法，經過一年的充分溝通，我與山東最終在去年11月1日正式完成了離婚手續。」

▲▼楊大正和山東宣布離婚。（圖／翻攝IG）

▲▼楊大正和山東宣布離婚，辦完手續後還是開心合照（上）。（圖／翻攝IG）

▲▼楊大正和山東宣布離婚。（圖／翻攝IG）

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楊大正過去曾和金曲歌后鄭宜農有過一段婚姻，2016年與山東再婚後，更全家移居回高雄，山東的事業重心也幾乎都放在高雄，不過楊大正工作相當忙碌，除了音樂還有戲劇工作，時常南北兩地奔波，過去時不時就會放閃的兩人，去年起社群媒體上也漸漸較少合體，不料11月就正式辦離婚。

楊大正也說，離婚至今兩人相處依然非常融洽，對於孩子的照顧與陪伴的品質也提高許多，「我們知道即使沒有婚姻關係，我們也會相互陪伴支持著彼此面對生命的每個課題，自在優雅的老去。」

楊大正發文全文：

大家晚安

一直以來，我和山東都不希望私領域的事情佔據新聞版面打擾大家。
但由於我們收到告知，週刊即將報導我們的相關新聞。我和山東還是決定在週刊曝光前，主動向大家簡短說明。

在這段婚姻關係當中，由於我在工作與家庭生活的時間分配，一直沒辦法達到一個理想的平衡。山東在2023年底提出希望結束婚姻的想法，經過一年的充分溝通，我與山東最終在去年11月1日正式完成了離婚手續。

雖然結束了婚姻關係，但我們還是會繼續一起生活，一起陪伴孩子在完整的愛當中快樂成長。

離婚至今，我們的相處非常融洽，彼此都找到了內心的平和，也讓我們對於孩子的照顧與陪伴的品質提高了許多。希望關心我們的每一位朋友，不要為我們擔心。

這張照片拍攝於離婚手續完成後，我們笑的很開心。因為我們知道即使沒有婚姻關係，我們也會相互陪伴支持著彼此面對生命的每個課題，自在優雅的老去。

在這篇聲明後，我們不會接受任何採訪，也不再回應任何相關問題。懇請媒體朋友將心力放在更有新聞價值的事物上，讓我們一家人能保有自在的私人生活空間。

謝謝，祝福大家健康平安，自由自在。

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