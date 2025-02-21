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大港開唱新一波卡司公布！　驚見「2奧運國手也來了」

記者蔡琛儀／台北報導

第16屆大港開唱釋出全新一波演出名單，包括鄭宜農、樂團Hello Nico、美秀集團，甚至奧運國手黃筱雯、甘家葳也加入，合體高雄在地樂團「孩子王」大秀一波「搖滾拳擊術」，不僅掀起一陣熱議，更讓本屆大港開唱升格成一場「金牌擂台賽」。

▲▼大港開唱最新一波陣容，鄭宜農、美秀集團、奧運拳擊好手黃筱雯、甘家葳將參與。（圖／出日音樂提供）

▲▼大港開唱最新一波陣容驚見奧運拳擊好手黃筱雯、甘家葳將參與。（圖／出日音樂提供）

▲▼大港開唱最新一波陣容，鄭宜農、美秀集團、奧運拳擊好手黃筱雯、甘家葳將參與。（圖／出日音樂提供）

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今年大港開唱將吹起一股「奧運拳擊風」，台灣拳擊國手黃筱雯、甘家葳走下擂台，首次前進大港開唱，難得開金口與樂團孩子王合力獻聲，大港主辦單位出日音樂表示：「很榮幸今年能跟國訓中心提出邀請，請到兩位拳擊國手來大港同歡，這次不需要在擂台比拚，只要拿起麥克風挑戰當搖滾巨星！」

奪下東京奧運銅牌的黃筱雯，對於要跟樂團孩子王首次同台演出，直呼：「比打拳還緊張！」然而面對眾多聽團仔主場，兩位運動員笑說：「我們應該是全世界第一組到音樂祭唱歌的拳擊員，無論歌藝如何，都會戴好手套確保自己在賽場上安全。」

▲▼大港開唱最新一波陣容，鄭宜農、美秀集團、奧運拳擊好手黃筱雯、甘家葳將參與。（圖／出日音樂提供）

▲鄭宜農是每年大港的。（圖／出日音樂提供）

幾乎是跟著大港開唱一同成長的鄭宜農，已經是每年招牌定番人選，今年確定再度登台，持續刷新女歌手紀錄，第14次站上港邊舞台為人生高歌。鄭宜農在2010年首次大港初登場，作為音樂祭登台次數最多次的她，被稱為「大港女兒」絕對是當之無愧，剛殺青新專輯的鄭宜農興奮表示：「專場演唱會如火如荼準備中，有計劃搶先給大港的粉絲一點驚喜，希望見到大家！」

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大港開唱, 鄭宜農, 黃筱雯, 甘家葳

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