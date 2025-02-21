台夯劇女星「保下子宮機率低」突被診斷0期癌！哽咽：被剝奪了資格

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夏若妍「保下子宮機率低」突被診斷0期癌！哽咽：被剝奪了資格

記者潘慧中／綜合報導

夏若妍（本名：雷瑟琳）以《我們不能是朋友》等夯劇逐漸在台灣打開知名度，未料她近日無預警在社群網站語重心長地說：「這一切來得太突然從未想過，新年的第一個消息，竟然來自婦產科醫生『妳目前面臨癌症的高風險，請盡快進行進一步檢查』。」

▲▼夏若妍。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）

▲▼夏若妍罹0期癌。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）

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▲▼夏若妍。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）

夏若妍做完切片檢查後，忍不住灰心地說「以那個醫生的神情，我真的覺得我的子宮能保下來的機率蠻低的」，小妹連忙安撫她至少目前還是0期，但她坦言光是聽到「0期癌」就覺得很恐慌。

▲▼夏若妍。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）

▲夏若妍認為子宮能保下來的機率很低。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）

夏若妍透露雖然沒有想要生小孩，但「不想生」跟「不能生」對她來說是截然不同的心情，像是被剝奪了資格，「其實還是蠻傷人的，還是會有一點小小的心酸」，話說到這裡，她忍不住哽咽了。

▲▼夏若妍。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）

▲▼夏若妍講到忍不住哽咽。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）

▲▼夏若妍。（圖／翻攝自YouTube／夏若妍）

煎熬地等待兩個禮拜後報告出爐的夏若妍，20日還有感而發地說，病人最害怕的不是生病，而是來自媽媽的碎念，「這個不能吃，那個也不行，連一口提拉米蘇都成了奢望」，平常減肥已經不吃甜食，「但現在連生病了都不能通融一下嗎？」

▲▼夏若妍。（圖／翻攝自Instagram／beforewegetmarried）

▲▼夏若妍。（圖／翻攝自Instagram／beforewegetmarried）

▲▼夏若妍。（圖／翻攝自Instagram／beforewegetmarried）

▲夏若妍以《我們不能是朋友》等夯劇逐漸在台灣打開知名度。（圖／翻攝自Instagram／beforewegetmarried）

夏若妍IG全文：

這一切來得太突然
從未想過，新年的第一個消息，竟然來自婦產科醫生
「你目前面臨癌症的高風險，請盡快進行進一步檢查。」
那一刻，我彷彿無法呼吸。
空間瞬間被按下靜音鍵，醫生的嘴唇在開合，護士在走動，但一切都變成了慢動作。
我不知道過了多久，才終於聽清這幾個字在腦海中炸開
癌症？癌前病變？我？為什麼？我聽錯了嗎？
帶著這樣的疑問，我走出了診所。
經過幾天的沈澱與思考，我決定記錄下這段就醫的心路歷程。
如果你也正經歷著同樣的恐懼與不安，請記住
你並不孤單。
讓我們一起勇敢面對。

「從害怕到坦然：我的HPV體驗全紀錄Day2」
病人最害怕的是什麼？
不是生病，
而是母親大人的碎碎念……
這個不能吃，那個也不行，
連一口提拉米蘇都成了奢望。
平時減肥不吃甜食就算了，
但現在連生病了都不能通融一下嗎？
更何況，還在等小切片報告的結果，
這種煎熬早就夠折磨人了，
就不能讓我靠點甜食安慰一下嗎？

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