徐乃麟驚傳夢中揮拳打老婆　醫師研判恐罹帕金森氏症

記者葉文正／台北報導

東森綜合《醫師好辣》由徐乃麟、嚴立婷攜手主持，邀請馬力歐、李新、靜香，大聊夫妻生活中的私密煩惱。節目中，徐乃麟竟自爆：「我老婆說我半夜睡到一半，突然對她揮拳。」神經內科醫師警告，這恐怕是神經退化性疾病的警訊，如帕金森氏症、失智症等。嚇得徐乃麟急忙否認：「我沒有這些疾病！這段給我剪掉！」逗趣反應笑翻全場。

▲徐乃麟(右)坦言夢中揮拳打婆！（圖／東森綜合）

女星李新則坦言，身體出狀況讓她和老公八點檔男星沈世朋的「親密關係」亮紅燈！並驚恐透露，某天開始竟然解出「粉紅色血尿」，讓她嚇得花容失色，連洗澡都戰戰兢兢，深怕感染！就醫後才發現是膀胱發炎搞鬼，痊癒後夫妻生活才重回正軌、如膠似漆。

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▲女星李新淚訴血尿經歷，坦言與老公沈世朋親密關係亮紅燈！（圖／東森綜合）

此外，林道遠妻子靜香也抱怨老公打呼聲如雷，導致淺眠的她長期失眠，夫妻倆為此爭執不斷，最後只能靠耳塞入睡。同樣為打呼所苦的馬力歐，則透露已與老婆分房睡，坦言為了挽救婚姻，他積極尋求醫療協助，才發現自己的睡眠狀況早已拉警報。

▲馬力歐坦承已跟老婆分房！（圖／東森綜合）



想知道如何一夜好眠、擺脫惱人睡眠問題？《醫師好辣》將於3月16日下午2點至4點，在台北國際會議中心（TICC）102會議室舉辦實體講座，邀請馬力歐、知名作家小花媽等擔任特別來賓，並由神經內科醫師鄔定宇、泌尿科醫師高偉棠、婦產科醫師鄭丞傑等專業醫師團隊，為大家解惑各種疑難雜症，立即報名講座，與名醫面對面，找回一夜好眠！