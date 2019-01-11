Gail、李佳歡也來了！《聲林》選手演唱會1/19好評加場

記者許逸群／台北報導

粉絲的呼喊被聽到了！繼1月5日舉辦《聲林之王》首場選手演唱會，在大家的熱情要求下，終於確定加場演出，將於1月19日在台中軟體園區Dali Art藝術廣場舉辦，且這回連來自泰國的「人氣王」Gail Sophicha也來了！

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲《聲林之王》粉絲握手見面會與演唱會。（圖／ETtoday）

大型歌唱選秀節目《聲林之王》將在1月19日再次舉辦握手見面會，以及人氣選手演唱會，而本場出席的選手有張若凡、嘪瑋鵬、林怡廷、鄭可強、李佳歡與Gail，活動時間為下午15：00-17：00握手會，演唱會則將在18：30至21：00，且民眾依舊是免費入場！

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

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