ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Gail、李佳歡也來了！《聲林》選手演唱會1/19好評加場

記者許逸群／台北報導

粉絲的呼喊被聽到了！繼1月5日舉辦《聲林之王》首場選手演唱會，在大家的熱情要求下，終於確定加場演出，將於1月19日在台中軟體園區Dali Art藝術廣場舉辦，且這回連來自泰國的「人氣王」Gail Sophicha也來了！

►每周五晚間9點《ETtoday新聞雲》App首播、《ETtoday星光雲》FB粉專首映，11點「聲林之王-生存週記」。

▲《聲林之王》粉絲握手見面會與演唱會。（圖／ETtoday）

▲《聲林之王》粉絲握手見面會與演唱會。（圖／ETtoday）

大型歌唱選秀節目《聲林之王》將在1月19日再次舉辦握手見面會，以及人氣選手演唱會，而本場出席的選手有張若凡、嘪瑋鵬、林怡廷、鄭可強、李佳歡與Gail，活動時間為下午15：00-17：00握手會，演唱會則將在18：30至21：00，且民眾依舊是免費入場！

《聲林之王》每週五晚上9點ETtoday新聞雲App、主站首播；每周日晚上8點於台視無線頻道；晚上10點中天綜合台播出；MOD(CH315) ETtoday綜合台，隔週六晚上十點精采重播。12/10(一)起開放網友於ETtoday東森新聞雲App及iM短影投票支持人氣選手，最後人氣選手將有機會發行單曲，只要於活動票選專區投完所有票數，即有機會獲得好禮。

★【北美地區超視美洲台34.5於每週六晚間十點首播、每週日下午一點重播、東森新聞於每週日下午五點首播、東森超級於每週日下午五點進行首播、每週六晚間早上八點進行重播、東森美東於每週五下午五點首播(美東時間)、每週六早上八點重播(美東時間)】。

●聲林之王官網入口，最新消息都在這：https://junglevoice.ettoday.net/

●想掌握第一手節目訊息，加入官方「聲林之王」社團卡位: https://goo.gl/dWj4E2

聲林之王視覺圖。

推薦閱讀

《聲林之王》PTT討論破千！看直播人數飆破「6.9萬」

Gail《漂向北方》中文饒舌一字不漏　哈林聽到變臉

熊熊忍男友偷吃6年　吵架隔天回家⋯小三躺在她床上

網紅GIno脖子鬧翻拆夥　脖子「改頻道名」遭打臉狂退訂

《愛玩客》女星爆遭性騷　男前輩跟進廁所「強抱堵門」

《聲林》李友廷「開外掛」　蕭敬騰：你欺騙導師跟觀眾

漏網／陳芳語賣力唱跳　台下「熊」熱舞⋯民眾排隊合照

「言承旭不想娶林志玲」　命理師沈嶸：妹有意郎無情

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

《航海王》結局定好了！　網爆100冊完結+艾斯復活…作者親回4大真相

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

隋棠生產「絕望16hrs」！　3寶Olie「一出生鎖骨骨折」無助崩潰

《航海王》結局定好了！　網爆100冊完結+艾斯復活…作者親回4大真相

甄子丹60歲岳母「比老婆還辣」　全家福曝光網傻眼

「這群人」他求婚成功了！　北海道下跪痛哭…尼克看牙到一半突見證

網紅林珊珊27歲買江邊豪宅！　1盞燈46萬「走廊寬到能騎車」

弟找打工…舒子晨「穿這樣」問職缺！　超兇「掉半球」網激動：錄取了

贈獎／挑戰「聲林之王隨堂考」讓你和選手一起進棚看總決賽首播

大根突襲素顏　熊熊超兇睡衣「正面趴床」吳宗憲驚喊：WOW！

理科太太超狂背景曝光！「12年學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了

TWICE「白皙高馬尾女保鏢」神救援攻到爆　帥暈女粉：被掰彎了我可以

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

聲林, 聲林之王, 張若凡, 嘪瑋鵬, 林怡廷, 鄭可強, 李佳歡, Gail

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 羅志祥「賣米賣菜賣冬瓜」　全場傻眼⋯Gail竟然聽懂了
  2. 大S辦華岡同學會只因「嫁了好老公」　吳佩慈也來了！曝狂歡畫面
  3. 贊薇《你就不要想起我》催淚　Ella一開口⋯她當場哭了
  4. 孫肇谷再戰《最美和聲》冠軍　五導師「四人投棄票」
  5. 「極猛S曲線」聲優戶松遙宣布結婚　老公是一般上班族
  6. 張若凡看到踢館高手變臉　Ella喊話「她秒回神」完勝
  7. 歐陽娜娜深夜突腫成「香腸嘴」！　背後原因曝光
  8. 《辛德勒的名單》25年後重新上映！全台「這8家戲院」才看得到
  9. 安迪生前爆出國被丟包！　林吟蔚遭圍剿「不孝」怒了：你們多孝？
  10. 害死媽兇手是他！《皇后》張娜拉崩潰罵渣皇：你怎不去死

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366