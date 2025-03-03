快訊／孫協志夏宇童結婚了！　穩交6年報喜：童協不再只是好朋友

記者田暐瑋／綜合報導

孫協志與小10歲夏宇童緋聞沸沸揚揚傳了多年，始終未正面認愛，3日宣布登記結婚。

▲孫協志夏宇童結婚了。（圖／翻攝自孫協志臉書）



孫協志3日在臉書發文宣布結婚喜訊，並鬆口選在3月3日登記的含意：「這個日子簡單又可愛，彷彿雙手比出兩個OK，象徵著無論遇到任何困難，無論是晴天還是雨天，一切都會OK！所以我們決定選在這天登記。」更直言兩人不只有著愛情的浪漫，也是最好的朋友，如今更成為家人。

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▲孫協志夏宇童結婚了。（圖／翻攝自孫協志臉書）



雖然從未公開認愛，但孫協志和夏宇童的戀情是公開的秘密，2023年孫協志站上小巨蛋時，夏宇童也驚喜現身，告白：「能夠跟妳一起共舞，是這輩子最開心的事情。」2人演唱《聽見下雨的聲音》，還直接當眾牽起小手，放閃無極限。

▲孫協志夏宇童結婚了。（圖／翻攝自孫協志臉書）



孫協志臉書全文：

從今天開始，童協不再只是好朋友！

過去，我們之間有愛情的浪漫、友情的自在，而現在，更添了一份家人的羈絆與責任。

2025年的某一天，清晨醒來，隨手翻開行事曆，目光停在三月三日——這個日子簡單又可愛，彷彿雙手比出兩個OK，象徵著無論遇到任何困難，無論是晴天還是雨天，一切都會OK！

所以我們決定選在這天登記。

未來的日子裡，無論大雨滂沱或陽光普照，只要我們彼此相伴，再加上NiNi的陪伴，我們相信，什麼都能迎刃而解，一切都會OK！

特別感謝NiNi的到來，因為有她，這個家才得以圓滿。有了Ni，我們變得更有責任感與耐心，開始以一家三口為優先，也因此更加珍惜彼此相處的每一刻。是NiNi，讓我們成長為更成熟、更好的大人。

我們愛Ni 也深愛著彼此

從此刻開始，我們會攜手努力一起走過下半輩子。

最後，衷心感謝一直以來關心我們的大家，願你們的每一天都充滿美好，萬事OK。