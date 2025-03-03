陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

記者劉宜庭／綜合報導

以直率風格探討性知識與身體話題的知名YouTuber「超直白」，近日在IG限時動態分享了一件荒謬又搞笑的親身經歷，那就是她曾將割下來的陰唇冷藏在前男友的冰箱，結果分手後竟被對方直接丟掉！

▲超直白陰唇留前男友冰箱被丟。（圖／翻攝自超直白IG）

超直白向來對整型經歷毫不避諱，早在2019年就公開承認雙眼皮、眼頭、鼻頭、鼻樑等部位皆有調整，近期更在限時動態中表示，過去曾進行私密整形，術後需要低溫保存組織，因此當時還住在前男友家時，便將割下來的陰唇冷藏在對方的冰箱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，分手搬家之後，超直白才意外得知：「他直接把我的陰唇丟了。」她無奈表示：「雖然我也不知道留著陰唇要幹嘛，但那至少是我的器官欸！」不久後，她又發文補充：「一定還是有人不知道我們分手了，再講一次，我們去年就分手了，原因就是磨合問題。」

▲超直白去年底就曾宣布分手消息，如今重申2人已經分開、原因是磨合問題。（圖／翻攝自超直白IG）



超直白進一步透露，自己身為創作者，曾讓對方在網路上被看見，但在決定分開時，選擇低調處理，結果低調到許多人不知道2人分手，讓她哭笑不得，「但是真的很感謝大家喜歡曾經的我們，我們現在都很好。」她也自嘲：「然後我留陰唇在他冰箱我自己也很X杯，總是就很鬧事。」

事實上，早在2024年11月13日，超直白就曾對外透露分手一事，並表示將逐步典藏過去兩人合作的影片，雖然有些不捨，但認為這是人生的一部分，也期許彼此未來都會越來越好：「這四年多真的有很多美好回憶，珍重再見。」