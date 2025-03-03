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方大同歌曲回衝「輾壓3大串流榜單」　樂迷聚《橙月》拍攝地哭泣哀思

記者劉宛欣／綜合報導

音樂才子方大同2月21日驟逝，震驚了整個華人社會。不少歌迷在社群上發文悼念，回顧他的經典歌曲，更有許多人在方大同離世後，突然領悟到他在遺作專輯《夢想家》中的深意，聆聽時不禁感到心酸。根據港媒《香港01》報導，方大同離世後，歌曲迅速在3個主流串流音樂平台上掀起播放潮，歌曲的收聽量大幅上升，多次出現在各大榜單的Top 10。

▲方大同驟逝，讓廣大華語圈歌迷心痛。（圖／翻攝自專輯封面、微博、串流）

▲方大同驟逝，讓廣大華語圈歌迷心痛。（圖／翻攝自專輯封面）

Apple Music的每日榜單中，方大同的歌曲佔據了前10名的8個位置，其中前3名分別為〈愛愛愛〉、〈才二十三〉和〈紅豆〉。同樣地，Spotify的香港歌曲榜單也被他占據，前6名全是他的歌曲。而KKBOX的華語歌曲日榜，則完全被方大同的音樂占領，10首榜單歌曲全部都是他的作品，足以見得他在華語樂迷們心中的地位。

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▲方大同驟逝，讓廣大華語圈歌迷心痛。（圖／翻攝自專輯封面、微博、串流）

▲方大同的歌曲衝回排行榜。（圖／翻攝自串流榜）

方大同的離世讓無數歌迷心痛不已，許多人自發前往他曾在上海紹興路52弄拍攝專輯《橙月》封面的地方，手捧鮮花、專輯或海報，靜靜坐著懷念他。一名前往現場的中國大陸網友表示，現場有幾位歌迷難掩悲傷，低著頭哭泣，該網友感慨「謝謝你，做出了那麼多美妙的音樂，我會永遠記得你，我們都會記得你的。在那邊，請開心地玩音樂，做你最喜歡做的事。」

▲方大同驟逝，讓廣大華語圈歌迷心痛。（圖／翻攝自專輯封面、微博、串流）

▲不少歌迷前往《橙月》封面拍攝地，悼念方大同。（圖／翻攝自微博）

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