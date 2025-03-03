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黃偉晉火大「自製9分鐘紀錄片」配旁白！打臉糾察隊　4萬人讚翻

記者劉宛欣／綜合報導

藝人黃偉晉搭火車被路人偷拍PO網公審「腿張太開」，擠壓到旁邊女乘客的空間，他親上火線用文字回應後，3日晚間索性火力全開，製作了9分鐘的超長「紀錄片」等級的澄清影片，搭配行雲流水的旁白，一一澄清、解釋酸民對他的指控，讓好友徐凱希都忍不住讚嘆「好認真，我以為在看《台灣啟示錄》」。

▲黃偉晉。（圖／翻攝自黃偉晉Instagram）

▲黃偉晉特地再搭一次火車還原現場。（圖／翻攝自黃偉晉Instagram）

黃偉晉3日晚間在各大社群帳號陸續上傳影片，影片中一一針對網友的質疑進行解釋與反駁，相當用心地搭配旁白配音，甚至為此再搭了一次火車，還原被拍現場的各種細節。他先是搜尋了此次「腳太開」事件的相關報導，指出有許多網友在他被拍的照片中，畫線指出他越線影響旁邊的旅客。

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黃偉晉指出，事發當天車廂非常寬敞，還有很多空位，旁邊女生坐離他遠點，是在他還沒坐下前就已經維持的狀態，「完完全全是車廂大家最舒服的姿勢」，加上拍攝角度的問題，讓他的腳看起來比實際上還要開，接著放上一張不同角度的照片，證明了他的說法。

▲黃偉晉。（圖／翻攝自黃偉晉Instagram）

▲黃偉晉旁白搭配照片詳細解說。（圖／翻攝自黃偉晉Instagram）

他從松山火車站出發，在車廂內仔細拍攝，坐下還原當下的開腳角度，先後示範了坐在兩名男性乘客之間時，以及在兩名女性乘客之間時，完全沒有影響其他人，「沒有人在走路我才把腳往前伸，跟旁人的腳掌差了一段距離，到底有讓誰不舒服？」並一一點出照片中有開腿的人數，還趁空在車廂內走動，細數在離峰期間，就是會有開腿坐著的乘客，彼此之間也都沒有影響。

▲黃偉晉。（圖／翻攝自黃偉晉Instagram）

▲黃偉晉一一打臉酸民。（圖／翻攝自黃偉晉Instagram）

長達9分鐘的影片將所有細節解釋地鉅細靡遺，黃偉晉在影片配文中寫道，「要怎麼下標、其他人要怎麼延伸討論，我真的就沒力氣管了，管不完的」，自認搭捷運20幾年，相當清楚捷運禮儀，「歡迎糾察隊繼續盯著我」。該影片上傳至今兩個多小時，已經在Instagram、Threads分別吸引2.3萬、1.7萬人按讚，網友迴響相當熱烈。

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