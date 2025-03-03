「小調歌后」林淑容重返台北開唱！全面升級2.0　一次2場寵歌迷

記者吳睿慈／台北報導

「小調歌后」林淑容18歲因模仿鳳飛飛奪冠而成名，還因此獲得「影子歌后」的封號，之後憑藉《安娜》、《昨夜星辰》迅速爆紅，與李茂山合唱的《無言的結局》更成為KTV經典對唱曲。她的專場《林淑容昨夜星辰世界巡迴演唱會》從2024年秋天起跑，9月在高雄開唱4000位觀眾聽得如癡如醉，如今宣布重返台北，一次2場回饋歌迷，3月22、23日在台北南港Legacy TERA不見不散。

▲林淑容即將在3月來到Legacy TERA連續開唱2天。（圖／媒體棧提供）



林淑容天然渾厚的嗓音，情感豐富、娓娓動聽的歌曲詮釋，奠定了在歌壇天后級的地位，不但在台灣無人不知無人不曉，更是紅遍東南亞的超級巨星！她的巡演2025年《昨夜星辰》版本，將會全面進化為2.0版，除了與入圍金曲台語歌王的林俊逸再度攜手合作，兩人組成的「鳳飛飛與費玉清」組合也會出現升級版，更加精彩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林淑容台北場演唱會將是全面升級2.0版本。（圖／媒體棧提供）



為了帶給歌迷最佳演出，林淑容運用巧思，加入了全新的歌唱元素，高雄場沒聽到的歌曲遺珠，台北場要讓您一次聽個夠，確保讓樂迷驚喜滿滿、回味無窮！

《林淑容2025昨夜星辰世界巡迴演唱會》預計在3月22、23日於台北南港Legacy TERA舉辦，票價分為4200、3200、2200、1200元，現已在年代售票販售中。