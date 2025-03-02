黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

記者孟育民／台北報導

YouTuber黑男以拍攝街頭配對影片走紅，還因此結識交往5年多的混血女友Lucy（盧蓁），並在2023年10月證實即將結婚。籌備一年，小倆口昨（1日）在萬豪酒店舉辦婚禮，席開35桌，超過400位親友到場祝賀，不過黑男從證婚儀式到婚宴整場都戴著墨鏡，引起部分網友感到困惑，對此，他本人也親自解釋原因。

▲黑男、Lucy昨天盛大舉辦婚禮。（圖／記者李毓康攝）

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面對網友的質疑，黑男表示：「有2個原因第一個就是因為我超會爆汗，所以我就沒有上妝，戴墨鏡遮一下素顏，第二個就是我戴墨鏡我怕我會哭就可以偷偷流眼淚。」鮮少會哭的他，昨天在教堂念誓詞跟婚禮上都有落淚，相當感性。

▲黑男頻頻擦汗。（圖／記者李毓康攝）

黑男、Lucy昨天婚禮前接受《ETtoday星光雲》專訪，黑男透露這次婚禮花了300多萬，而流程細節全部交給老婆處理，自己只負責買單，不過仍露出幸福笑容：「非常值得，花300萬把她騙回來！我真的非常感謝Lucy願意嫁給我，還有她爸媽願意把她交給我，畢竟我們差了11歲。」Lucy說婚禮籌備整整一年，除了感謝所有人幫忙，也謝謝老公完成自己夢想中的婚禮，甚至願意配合走粉色系路線，過程中更無一句抱怨、爭吵。

▲小倆口相當幸福。（圖／記者李毓康攝）

小倆口目前不著急做人計劃，會先調養身體，至於蜜月旅行，黑男說會再過一陣子，「這幾個月Lucy出國工作比較多，所以應該會往後安排，可能去日本。」