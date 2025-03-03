黃偉晉遭公審「搭火車腳太開」！本人怒反擊　路人看不下去PO照揭真相

記者田暐瑋／綜合報導

藝人黃偉晉近日搭火車時被路人目擊，照片PO網後引起熱烈討論，但遭酸民攻擊坐的時候「腿張太開」，擠壓到旁邊女乘客的空間，對此，他也親上火線回應了。

一名網友於Threads分享影片，PO出在火車上巧遇黃偉晉的經歷：「超想問是不是他，但因為社恐不敢開口。」並稱讚他腳長，站起來感覺快撞到車門，然而，影片曝光後，卻有酸民認為黃偉晉的坐姿「腿太開」，疑似擠壓到旁邊女乘客的空間，甚至畫線指出他「超線」，引發爭議。

▲黃偉晉搭火車卻遭酸民攻擊。（圖／翻攝自Threads）



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針對網友的質疑，黃偉晉親自在留言區回應，強調這完全是「拍攝角度的問題」，他表示：「我不只肩膀、身體沒碰到旁邊的人，甚至連膝蓋都完全沒碰到。」他進一步解釋，旁邊的女乘客本來就是內八坐姿，並未受到影響，強調自己通勤多年，對乘車禮儀非常清楚，對於被網友斷章取義感到不滿。原PO也出面幫忙澄清，表示當時黃偉晉與旁邊乘客的距離是安全的，並未超出座位範圍。

▲黃偉晉反擊。（圖／翻攝自Threads）



事後有另名目擊網友PO出另一個角度的照片，替黃偉晉抱屈，黃偉晉也轉發該照片，「我到底要危機處理什麼???為什麼我要因為一個拍攝角度對我吃虧的言論抱歉，你要不要看另外一個人拍的 我腳真的沒有很開，到這留言底下的人有多少人在這車廂，一直要幫別人不舒服是怎樣，然後一直要逼我道歉??????????你們是要多需要一個道歉啊??????????? 」

▲另名目擊者拍下不同角度照抱屈。（圖／翻攝自Threads）