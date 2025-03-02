蹦闆爆知名網美私下接客！　「公開陪睡驚人價碼」洩女方明顯特徵

記者孟育民／台北報導

YouTuber蹦闆從事精品代購業，副業包括花店、蚵仔煎店、飲料店、酒商、酒店、建築業等等，還跨領域轉戰當創作者，白手起家財力驚人。日前他在頻道邀請飯局妹Nico聊工作生態，而所謂的飯局妹就是陪政商名人私下吃飯喝酒，蹦闆忍不住爆料一位知名網美私下有在接客，公開對方特徵：「她身上有刺燕子。」甚至有朋友把該名網美帶回家，報價約莫8到12萬，價格不菲。

▲▼繃闆報網美私下接客 。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

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Nico坦言現在生意不穩定，飯局妹會區分等級，出去的價碼也有所不同，蹦闆解釋：「一桌就是4小時，那小局就是1萬、大局1萬2萬、大大局1萬4，以前大大局規定一定粉絲要到達一定以上，還有妳曾經是什麼JKF，可是現在網紅太多了，大大局滿街跑。」Nico說曾經看過粉絲追蹤50幾萬的網美跟一位有錢阿北舌吻，「她應該是有被包啦，也是在那個阿北身上拿到不少錢這樣子。」





▲繃闆找Nico談職業生態 。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）



蹦闆問通常飯局妹能帶回家嗎？Nico誠實說每個人都有自己的原則：「有些是通告本來就可以帶回家，有些是看個人，她可能對這個人有意思，她就跟你回家了 。」聊到薪水，Nico說一個月上班十幾天，月薪大約30萬左右，最高紀錄有賺到百萬。

▲Nico說最多曾拿過30萬 。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

不過，雖然有時能拿到高額小費跟報酬，但飯局妹也純存在許多風險，因為沒有人在場保護，有不少客人會趁機偷摸，趁著喝酒解開女生內衣，甚至要求一邊逛街下體塞跳蛋，Nico說曾經也有小姐被客人打，「那客人想要摸她，但她不給摸，那個客人就翻臉，可能摔她手機，然後巴她。」蹦闆說：「她們的存在危險性蠻高的，因為要日夜顛倒，還要喝酒。」