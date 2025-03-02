ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蹦闆爆知名網美私下接客！　「公開陪睡驚人價碼」洩女方明顯特徵

記者孟育民／台北報導

YouTuber蹦闆從事精品代購業，副業包括花店、蚵仔煎店、飲料店、酒商、酒店、建築業等等，還跨領域轉戰當創作者，白手起家財力驚人。日前他在頻道邀請飯局妹Nico聊工作生態，而所謂的飯局妹就是陪政商名人私下吃飯喝酒，蹦闆忍不住爆料一位知名網美私下有在接客，公開對方特徵：「她身上有刺燕子。」甚至有朋友把該名網美帶回家，報價約莫8到12萬，價格不菲。

▲▼繃闆找飯局妹聊職業生態 。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

▲▼繃闆報網美私下接客 。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

▲▼繃闆找飯局妹聊職業生態 。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Nico坦言現在生意不穩定，飯局妹會區分等級，出去的價碼也有所不同，蹦闆解釋：「一桌就是4小時，那小局就是1萬、大局1萬2萬、大大局1萬4，以前大大局規定一定粉絲要到達一定以上，還有妳曾經是什麼JKF，可是現在網紅太多了，大大局滿街跑。」Nico說曾經看過粉絲追蹤50幾萬的網美跟一位有錢阿北舌吻，「她應該是有被包啦，也是在那個阿北身上拿到不少錢這樣子。」

▲▼繃闆找飯局妹聊職業生態 。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

▲繃闆找Nico談職業生態 。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

蹦闆問通常飯局妹能帶回家嗎？Nico誠實說每個人都有自己的原則：「有些是通告本來就可以帶回家，有些是看個人，她可能對這個人有意思，她就跟你回家了 。」聊到薪水，Nico說一個月上班十幾天，月薪大約30萬左右，最高紀錄有賺到百萬。

▲▼繃闆找飯局妹聊職業生態 。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

▲Nico說最多曾拿過30萬 。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

不過，雖然有時能拿到高額小費跟報酬，但飯局妹也純存在許多風險，因為沒有人在場保護，有不少客人會趁機偷摸，趁著喝酒解開女生內衣，甚至要求一邊逛街下體塞跳蛋，Nico說曾經也有小姐被客人打，「那客人想要摸她，但她不給摸，那個客人就翻臉，可能摔她手機，然後巴她。」蹦闆說：「她們的存在危險性蠻高的，因為要日夜顛倒，還要喝酒。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【一瞬間急了】見爸媽回家 兒子一臉驚恐喊阿嬤：快點關掉電視！

推薦閱讀

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

方大同生前患氣胸頻繁入院！中醫營養師揭他2習慣：病怎麼養都沒進展

方大同生前患氣胸頻繁入院！中醫營養師揭他2習慣：病怎麼養都沒進展

方大同過世前「把止痛藥說明書折成千紙鶴」！　生前4個月被偶遇模樣曝

方大同過世前「把止痛藥說明書折成千紙鶴」！　生前4個月被偶遇模樣曝

方大同在雲南大理火化！　殯儀館證實…IP位置透露逝前生活

方大同在雲南大理火化！　殯儀館證實…IP位置透露逝前生活

方大同葬禮今天舉行「現場照外洩」　最後遺言曝光

方大同葬禮今天舉行「現場照外洩」　最後遺言曝光

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」小倆口發聲

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」小倆口發聲

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

好友方大同病逝　鄧紫棋演唱會當眾淚崩...全場都哭了

好友方大同病逝　鄧紫棋演唱會當眾淚崩...全場都哭了

快訊／華語歌手第三人！林俊傑6月前進大巨蛋開唱　場次全曝光粉絲尖叫

快訊／華語歌手第三人！林俊傑6月前進大巨蛋開唱　場次全曝光粉絲尖叫

方大同生前信奉罕見宗教！教義「世界僅一國」名字由來有特殊意義

方大同生前信奉罕見宗教！教義「世界僅一國」名字由來有特殊意義

獨家／黑男砸300萬舉辦婚禮！　娶回Lucy「感人誓詞曝光」她當場噴淚

獨家／黑男砸300萬舉辦婚禮！　娶回Lucy「感人誓詞曝光」她當場噴淚

台AV女優胎尼「日本二度出道」！1年前失敗被嘲沒放棄　他讚：很佩服

台AV女優胎尼「日本二度出道」！1年前失敗被嘲沒放棄　他讚：很佩服

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

方大同生前患氣胸頻繁入院！中醫營養師揭他2習慣：病怎麼養都沒進展

方大同過世前「把止痛藥說明書折成千紙鶴」！　生前4個月被偶遇模樣曝

方大同在雲南大理火化！　殯儀館證實…IP位置透露逝前生活

方大同葬禮今天舉行「現場照外洩」　最後遺言曝光

正裝參加曾智希婚禮！香蕉辣妻穿搭遭批「不知誰是新娘」小倆口發聲

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

好友方大同病逝　鄧紫棋演唱會當眾淚崩...全場都哭了

快訊／華語歌手第三人！林俊傑6月前進大巨蛋開唱　場次全曝光粉絲尖叫

方大同生前信奉罕見宗教！教義「世界僅一國」名字由來有特殊意義

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

繃闆, 飯局妹

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 朴寶劍拍戲7項舉動太暖！主動合照往前站　工作人員：此生見過最善良
  2. 蹦闆爆知名網美私下接客！　「公開陪睡驚人價碼」洩女方明顯特徵
  3. 陸網紅「貓又又」逝世　前一天開直播說「兩天沒吃飯」
  4. 奧斯卡今年可能沒有「臭川普」場面！　外媒分析揭背後內幕
  5. 片中高度批判日本二戰軍國主義！　台灣紀錄片成沖繩電影節大贏家
  6. 坤達、柯佳嬿婚禮同框照曝光！　定情作《我們發財了》5主演合體
  7. 八點檔女星分手遭前男友糾纏！　「深夜守她家樓下」崩潰考慮搬家
  8. 黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因
  9. 郎祖筠採訪途中得知方大同病逝　當場「長嘆一口氣」震驚：才41歲
  10. 趙露思復工直播帶貨！1小時就賣爆1350萬　恢復健康對談獲祝福

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366