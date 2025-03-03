館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

記者孟育民／台北報導

網紅館長（陳之漢）證實進軍成人直播平台SWAG，今（3日）出席記者會，「學姐」陳沂特地站台送上「巨根」好禮。談及直播尺度內容？館長說：「我當然不可能跳下去，他們會找很多漂亮的女優，大家做一個有趣的互動，我的尺度就是她可以在我旁邊脫，只要鏡頭帶到，但是我看不到她，我比較害羞啦，摸當然不能摸，搭搭肩就可以了，心理身為一個男生當然想看。」

▲陳之漢加入SWAG平台，陳沂特地站台。（圖／記者周宸亘攝）

SWAG表示，館長的首場直播確定於3月5日晚間9點登場，首戰將攜手素人女優海選冠軍，並預計今年於日本AV界出道的「暗黑IU」艾悠；以及來自馬來西亞的高中老師，也是目前 SWAG 最賺錢的綠播直播主之一林老師。館長將在直播中親自「驗貨」，並透過跳蛋等道具與女孩們互動。

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▲在業界有「暗黑IU」之稱的艾悠。（圖／SWAG提供）

館長從去年開始和SWAG接洽，談及當初答應加入的原因，「只要合法合理、價碼到位就可以，數字還是保密啦，怕他們後面簽不到人。」館長直播處女秀將合作多位女優，他直言因為是第一次，害怕會起生理上的反應，所以主動提說不希望和女生過多接觸，「我很害羞，會不好意思，我要念佛經才會進去，我45歲也看過那麼多了，其實現在人都電子陽痿。」

▲館長。（圖／記者周宸亘攝）