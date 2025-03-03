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人氣漫畫家控「前任愛約人泡溫泉」　織織：我交過的只是噁男

記者王靖淳／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年宣布和賴賴分手，去年12月驚喜PO出超音波照宣布懷孕，吸引大批粉絲朝聖祝福。平時會在社群記錄生活的她，最近透過Threads回覆網友貼文，除了透露前任很愛約人泡溫泉之外，同時也開酸：「原來我交過的不是渣男只是噁男。」內容曝光後，掀起討論。

▲▼織織。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

▲織織是人氣漫畫家。（圖／翻攝自Instagram／chichinote）

透過織織回覆的貼文可見到，有網友認為通常單獨約異性去泡溫泉的人，多半暗示著這場約會有其他目的如發生性關係。該網友強調，在這種孤男寡女的情況下，真正只是單純去享受溫泉的情況非常罕見，並提醒大家遇到類似狀況時要多加留意。對此，織織回應表示感謝，透露自己因此理解前任頻繁邀約人泡溫泉的行為，背後可能有隱藏的意圖，「哇謝謝終於懂了，難怪我前男友這麼愛約人泡溫泉。」

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▲▼織織回覆網友貼文。（圖／翻攝自Threads／chichinote）▲▼織織回覆網友貼文。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

▲織織回覆網友貼文。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

此外，有網友發起按讚讓前任過得不順的活動，並在文中表示「按讚讓你前任衰一整天。」為此，織織透露，在和前男友分手後，對方就已經過得很不好了，「失去我他已經很衰了。」內容曝光後，吸引其他網友朝聖按讚，同時也紛紛留言，「超好笑」、「好愛看織織的吐槽」、「織織怎麼各種鬼故事都有啊。」

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