周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！　昆凌驕傲曝「愛子正面合照」

記者劉宛欣／綜合報導

天王周杰倫與妻子昆凌育有三名子女，夫妻倆時常透過社群分享溫馨家庭日常。兩人7歲的兒子Romeo近期在網球比賽中取得了冠軍，像爸爸一樣熱愛網球的他，展現出不凡的天賦。昆凌在Instagram上分享了Romeo奪冠的照片，感到無比驕傲，許多粉絲在看到周董愛子後紛紛驚嘆「好像爸爸！」

▲周董、昆凌7歲兒子Romeo拿下網球比賽冠軍。（圖／翻攝自昆凌Instagram）

昆凌12日在Instagram上發布了幾張家庭照片，其中包括Romeo與獎杯的合照，以及兩個女兒Hathaway和Jacinda在草地上玩耍的可愛畫面。並且還有周杰倫專心為女兒剪頭髮的模樣，配文中寫道：「生活中的小小溫暖拼圖，換個新髮型，帶孩子去野餐、看話劇，結果這週最亮眼的竟然是—Romeo拿下了網球冠軍！現在弟弟放話要成為家裡第二個帶獎杯回家的人，氣勢滿滿，龍抬頭剪頭髮由爸爸承包啦」。

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▲周董幫女兒修頭髮的模樣超有愛。（圖／翻攝自昆凌Instagram）

另一方面，昆凌也在限時動態中分享了與Romeo的合照，並附上文字「Proud mama」表達對兒子的無比驕傲與支持。網友們在看到昆凌的分享後，紛紛留言表示「爸爸幫女兒剪頭髮的樣子好有愛」、「密歐哥也太帥了」、「天啊第一張有夠像爸爸」、「網球王子你們家出了兩位」、「好媽媽、好爸爸和可愛的孩子 ! 」。