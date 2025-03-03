ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

迪麗熱巴傳加盟周星馳《女足》！衝熱搜有望成「最美星女郎」

記者劉宛欣／綜合報導

周星馳的經典電影《少林足球》將推出女版電影《女足》（暫名），消息一出引發熱議。近期，微博上盛傳「頂流女神」迪麗熱巴將出演該片，成為顏值最高的「星女郎」。雖然有些消息指出她可能只是客串，但也有網友說，「她就是主演，其他徵選的都是配角」。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

2024年娛樂明星商業價值榜單，迪麗熱巴高居第五，儘管她今年還沒有主演劇集播出，但她待播的作品卻備受期待。近年來她的事業似乎遭遇瓶頸，有媒體指出迪麗熱巴的人氣不如從前，影視資源也逐漸被其他新生小花如趙露思、虞書欣等人分走。過去她在時尚圈的地位無人能及，時裝周上的表現也備受矚目，但今年卻遲遲見她的身影。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

儘管如此，迪麗熱巴依然擁有大量粉絲支持，並期望她能藉由《女足》這部電影找回當年作為「大女主」的光芒。

事實上，周星馳在《女足》的選角過程中，也吸引了不少有才華的新人加入。從歌手到演員，再到運動員，不同領域的人才均有參與海選，像是謝采紋（采子）、蔡南筠、姚方、關麗葒、楊昀蒨和張天一等人，都成功入選。對於迪麗熱巴能否確定成為主演，劇組方面目前尚未做出正式回應，未來如何還需觀望。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【偶遇穿山甲】路中愜意漫步！騎士狂喊「去去去」暖心護送牠

推薦閱讀

快訊／孫協志夏宇童結婚了！　穩交6年報喜：童協不再只是好朋友

快訊／孫協志夏宇童結婚了！　穩交6年報喜：童協不再只是好朋友

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」！被拍險走光一幕 驚：我都沒發現

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」！被拍險走光一幕 驚：我都沒發現

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

蹦闆爆知名網美私下接客！　「公開陪睡驚人價碼」洩女方明顯特徵

蹦闆爆知名網美私下接客！　「公開陪睡驚人價碼」洩女方明顯特徵

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！　昆凌驕傲曝「愛子正面合照」

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！　昆凌驕傲曝「愛子正面合照」

肯爺前女友也脫了！全裸登上「奧斯卡派對」　粉色車頭燈全部露出

肯爺前女友也脫了！全裸登上「奧斯卡派對」　粉色車頭燈全部露出

黃偉晉遭公審「搭火車腳太開」！本人怒反擊　路人看不下去PO照揭真相

黃偉晉遭公審「搭火車腳太開」！本人怒反擊　路人看不下去PO照揭真相

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」！內診被看光怒控：無法接受

女星凍卵找女醫師「突換男院長上陣」！內診被看光怒控：無法接受

大S上億遺產分配完成！S媽被問具俊曄「轉讓進度」　20字沉痛發聲

大S上億遺產分配完成！S媽被問具俊曄「轉讓進度」　20字沉痛發聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／孫協志夏宇童結婚了！　穩交6年報喜：童協不再只是好朋友

陰唇留前男友冰箱被丟！　YTR超直白「是我的器官欸」重申分手主因

館長SWAG處女秀「首戰女優是暗黑IU」！　主動提1條件：念佛經才會進去

峮峮90度鞠躬「邊荷律伸手急遮」！被拍險走光一幕 驚：我都沒發現

黑男婚禮「全程戴墨鏡」引網討論！　本人親揭2原因

蹦闆爆知名網美私下接客！　「公開陪睡驚人價碼」洩女方明顯特徵

周董7歲兒拿下網球比賽冠軍！　昆凌驕傲曝「愛子正面合照」

肯爺前女友也脫了！全裸登上「奧斯卡派對」　粉色車頭燈全部露出

黃偉晉遭公審「搭火車腳太開」！本人怒反擊　路人看不下去PO照揭真相

大S爆上億遺產分配完成！「3摯愛繼承」汪小菲代理　協議內幕曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

迪麗熱巴

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 前FIFTY FIFTY 3人力甩「背骨仔」二度出道　幕後黑手又成製作人
  2. 小予「產後難甩3公斤」　親吐當媽心聲：照顧嬰兒比什麼都累
  3. 迪麗熱巴傳加盟周星馳《女足》！衝熱搜有望成「最美星女郎」
  4. 黃偉晉火大「自製9分鐘紀錄片」配旁白！打臉糾察隊　4萬人讚翻
  5. 「小調歌后」林淑容重返台北開唱！全面升級2.0　一次2場寵歌迷
  6. 人氣漫畫家控「前任愛約人泡溫泉」　織織：我交過的只是噁男
  7. 《金田一》真人版男神「四代同堂」！　龜梨和也預告掀粉絲暴動
  8. 周興哲年初升格二寶爸再迎雙喜　「結晶首度曝光」甜喊：baby！
  9. 季芹爆洗澡一半「老公突闖入」習慣做1事！　王仁甫揭原因：就有Fu了
  10. 王陽明重遊蔡詩芸定情地　「沙灘激吻放閃」恩愛全被拍

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366