迪麗熱巴傳加盟周星馳《女足》！衝熱搜有望成「最美星女郎」

記者劉宛欣／綜合報導

周星馳的經典電影《少林足球》將推出女版電影《女足》（暫名），消息一出引發熱議。近期，微博上盛傳「頂流女神」迪麗熱巴將出演該片，成為顏值最高的「星女郎」。雖然有些消息指出她可能只是客串，但也有網友說，「她就是主演，其他徵選的都是配角」。

▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

2024年娛樂明星商業價值榜單，迪麗熱巴高居第五，儘管她今年還沒有主演劇集播出，但她待播的作品卻備受期待。近年來她的事業似乎遭遇瓶頸，有媒體指出迪麗熱巴的人氣不如從前，影視資源也逐漸被其他新生小花如趙露思、虞書欣等人分走。過去她在時尚圈的地位無人能及，時裝周上的表現也備受矚目，但今年卻遲遲見她的身影。

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▲迪麗熱巴。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室微博）

儘管如此，迪麗熱巴依然擁有大量粉絲支持，並期望她能藉由《女足》這部電影找回當年作為「大女主」的光芒。

事實上，周星馳在《女足》的選角過程中，也吸引了不少有才華的新人加入。從歌手到演員，再到運動員，不同領域的人才均有參與海選，像是謝采紋（采子）、蔡南筠、姚方、關麗葒、楊昀蒨和張天一等人，都成功入選。對於迪麗熱巴能否確定成為主演，劇組方面目前尚未做出正式回應，未來如何還需觀望。