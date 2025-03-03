《金田一》真人版男神「四代同堂」！　龜梨和也預告掀粉絲暴動

記者劉宛欣／綜合報導

日本人氣動漫《金田一少年之事件簿》自推出以來深受廣大粉絲喜愛，數度改編成電視劇，至今仍是許多人心目中經典懸疑作品之一。曾出演過該作品真人版的堂本剛、松本潤、龜梨和也於3月3日更新了Instagram，分享了與浪花男子的道枝駿佑一起的「豪華陣容」合照，照片一曝光，立即就在社群上掀起熱議。

▲歷代金田一合體。（圖／翻攝自Instagram）

根據日媒報導，一名節目製作人表示「這4位超級豪華的聚集人物，對於老傑尼斯粉絲來說，特別有意義」，4人都是日劇《金田一少年之事件簿》中飾演過主角金田一一的演員。《金田一少年之事件簿》是改編自同名漫畫的人氣推理劇。1995年由堂本剛主演的版本大獲成功，該系列在1997年完結後，依然有不少當紅的舊傑尼斯偶像擔任主角，並且受到粉絲的喜愛。

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▲《金田一少年之事件簿》深受7、8年級生喜愛。（圖／翻攝自X）

▲山田涼介遺憾未能出席。（圖／翻攝自X）

歷代的金田一分別是初代堂本剛、二代松本潤（2001年版）、三代龜梨和也（2005年版）、五代道枝駿佑（2022年版），以及未能出現在合照中的四代山田涼介（2013～14年版）。雖然山田涼介並未參與這次的「歷代金田一聚會」，但龜梨和也在限時動態中表示，「四代透過電話參加。下次四代也會參加哦。」粉絲都相當期待可以看到5人的合體。