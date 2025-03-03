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肯爺前女友也脫了！全裸登上「奧斯卡派對」　粉色車頭燈全部露出

記者蕭采薇／綜合報導

還記得上個月，「肯爺」肯伊威斯特（Kayne West）帶著老婆比安卡（Bianca Censori），三點全露走上葛萊美紅毯的震撼畫面嗎？而在剛結束的奧斯卡《浮華世界》派對上，肯爺「前女友」茱莉亞福克斯（Julia Fox）也穿上同款概念的「衣服」，胸前兩點直接露出，第三點則以假髮遮擋，相當火辣。

▲茱莉亞福克斯（Julia Fox）全裸登上奧斯卡派對。（圖／路透）

▲茱莉亞福克斯（Julia Fox）全裸登上奧斯卡派對。（圖／路透）

在頒獎典禮結束後的奧斯卡《浮華世界》派對上，女星茱莉亞福克斯受邀出席，她身穿完全遮不住身體的薄紗，露出胸前粉紅風光，並巧妙的利用捲曲的假髮遮擋住第三點，大膽的穿著令全場譁然。

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▲茱莉亞福克斯（Julia Fox）全裸登上奧斯卡派對。（圖／路透）

▲茱莉亞福克斯薄紗完全遮不住，僅用頭髮遮住第三點。（圖／路透）

茱莉亞福克斯是肯爺在與金卡戴珊（Kim Kardashian）離婚後，曾短暫交往兩個月的女友，如同現今的比安卡一樣，不僅長相酷似前妻金卡戴珊，穿衣風格也極為類似。不過分手後，茱莉亞福克斯立刻出櫃，並指控肯爺「只是把我當作報復金卡戴珊的工具」。有趣的是，同場奧斯卡派對，金卡戴珊也出席了，好萊塢真是台前台後都好戲不斷。

▲葛萊美紅毯：肯爺老婆比安卡（Bianca Censori）全裸。（圖／路透）

▲肯爺上個月帶著全裸的老婆比安卡，走上葛萊美紅毯。（圖／路透）

 

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肯爺, 肯伊威斯特, Kanye West, Ye, 茱莉亞福克斯, Julia Fox, 奧斯卡

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