小予「產後難甩3公斤」　親吐當媽心聲：照顧嬰兒比什麼都累

記者王靖淳／綜合報導

前無名小站正妹網紅「小予」陳玟予去年和「前棒棒堂男孩」阿良結婚，並於12月生下兒子「小湯包」，當媽將邁入3個月的她，最近在IG開放網友問答，除了分享當媽最大的改變之外，同時也大方透露產後身材，坦言目前還有3公斤的肉在身上。

▲小予去年12月生下兒子。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

小予在IG的QA問答中坦言，儘管她的兒子一開始不是那麼容易照顧，但隨著時間的推移，情況有了明顯的進步。她特別感謝全職保母的幫助，讓她和老公能夠在工作與休息之間找到平衡。小予更透露，初期的崩潰時刻已經過去，現在她能更好地安排自己的工作與家庭生活。

[廣告]請繼續往下閱讀...

面對有網友好奇詢問成為母親後的最大變化，為此小予坦言，自己變得更容易感動，出門時常會檢查監視器，以確保寶寶的安全。她表示，除了這些小變化，自己的生活並沒有太大的轉變，依舊能夠適應生活的各種變化。小予強調，人生總是充滿不同階段的挑戰和學習機會，對於作為一名母親的角色，她感到滿意且喜愛。

▲小予IG開放網友問答。（圖／翻攝自Instagram／wenyu1025）

此外，有網友問小予產後如何瘦身，為此她表示，自己在懷孕前是45公斤，期間總共增加12公斤，產後2個半月內尚未進行任何運動或瘦身計劃。小予坦言，最近站上體重計時發現，自己目前的體重為48公斤，還有3公斤的肉在身上，同時也透露，骨盆和腹部的變化最明顯的，而其他部分變化不大。

對於未來的瘦身計畫，小予分享，她打算在產後三個月開始進行輕度運動，考慮到自己是剖腹產的情況，需要更長的時間來修復和恢復。她表示，相信透過逐步的運動和調整飲食，體重和身形都將逐漸回到產前的狀態。不過，她也坦言，產後的肚臍變化是無法恢復的，並幽默形容自己的肚臍現在像是一個大洞。