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前FIFTY FIFTY 3人力甩「背骨仔」二度出道　幕後黑手又成製作人

記者劉宛欣／綜合報導

南韓美聲女團FIFTY FIFTY以一首〈Cupid〉紅遍全球，她們歷經2023年前成員Aran、Saena、Sio背叛離開公司後，日前加入新成員重生。3名離開團體的成員目前在南韓形象一落千丈，被貼上「背骨仔」標籤，3人另組了新團「ablume」準備二度出道，近日發表手寫信說明與製作人安聖日合作的相關事宜，而被外界批評的原因，正是因為安聖日就是當年慫恿她們背叛公司的幕後黑手。

▲「ablume」準備二度出道。（圖／翻攝自官網）

▲「ablume」準備二度出道。（圖／翻攝自官網）

在手寫信中，3名成員詳細描述了心情與處境，提到在2023年10月解除與原經紀公司的合約後，長時間處於孤立無援的狀態，當時「根本沒有勇氣面對世界」。幸運的是，最終遇到了現在的經紀公司，「（公司）深刻理解並關心我們的處境，這才讓我們有了重新出發的機會」。

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關於與安聖日的合作，她們進一步說明：「在討論未來活動的過程中，我們認為最重要的是保持我們想要透過音樂傳遞的訊息。」強調，「公司完全認同我們的想法，並經過深思熟慮後，向最能理解我們並且創造出優秀成果的安製作人求助。」

▲「ablume」準備二度出道。（圖／翻攝自官網）

▲安聖日被指控是慫恿成員們背叛公司的幕後黑手，目前正在打官司。（圖／翻攝自韓網）

她們還提到，由於涉及到訴訟的敏感性，無法公開所有的細節，但強調經紀公司對她們的情況和真相有清楚的了解，目前「正在一起解決這些問題」。最後，對於有誤傳的內容和訴訟結果，她們強調將在合適的時候親自告知大家。

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