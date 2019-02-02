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Selina倒嗓爆哭N次後..接到2節目！　3個月內揭「神奇轉機」

記者盧薇淩／專訪

2018年，是S.H.E及粉絲的轉捩點，離開一路扶持17年的公司華研，3個女孩再也不是女孩，蛻變成了成熟的女人、各佔一方的天后。其中，一直都是粉絲心中的老婆、公主Selina（任家萱），除了面臨晉升老闆的挑戰，還在「十七音樂會」前夕倒嗓，她親自承認半對嘴演出，延後新專輯發行，至今婉拒多場演出邀約，她形容為「天崩地裂」難關，即便總被「樂觀」武裝著，私下也爆哭了數回。

▲▼Selina（任家萱）過年專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲Selina在2018年底前面臨倒嗓危機。（圖／記者黃克翔攝）

2018年暑假，Selina開始錄音準備發片，沒想到就在此刻莫名「倒嗓」，奇妙的是，醫生檢查沒發現問題，聲音卻不如以往了，後來她轉往心理治療，至今嗓音雖有好轉，卻仍未能痊癒。她接受《ETtoday星光雲》專訪時說，當時心裡超慌張、暗自哭了好幾回，因為是不能理解的狀態，心中甚至產生怨恨：「老天爺到底要給我多少難題？你一次講清楚！」

▲▼Selina（任家萱）過年專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲Selina個性樂觀，但卻也易感、愛哭。（圖／記者黃克翔攝）

「我本來天生樂觀，但後來『樂觀』變成我最『方便』的方式，我運用樂觀很上手，因為我用樂觀處理事情，會讓一切看來輕鬆又容易。」

Selina從出道以來，面臨燒傷、婚變等人生大挑戰，總是樂觀且勇敢地面對困難，但其實在「樂觀」的武裝下，她時常懷疑、否定自己，如同接下《以團之名》節目導師時，她默默懷疑：「我憑什麼接？我不是最會唱的人、也不是舞棍，我能教人家唱歌、跳舞嗎？」

但感謝的是，「倒嗓」讓世界天崩地裂，卻宛如一個機緣，讓她開始正視內心聲音、聆聽自我，就像個「開關」被開啟了，「不是每個『結』都用剪刀剪掉就沒事，還是得一點點地想辦法解開。」她開始和自己對話，努力戰勝內心底那膽小、逃避事情的Selina，最後恍然大悟：「我就是團體出身啊！我組團17年，世界上除了Hebe跟Ella之外，沒人比我跟有資格主導這節目了！」

▲▼Selina（任家萱）過年專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲Selina把「倒嗓」危機變成轉機。（圖／記者黃克翔攝）

也因為豁然開朗，Selina笑說，這3個月內奇妙的命運機緣發生了，「去年10月我組公司，當時通告表上是空的！我告訴自己先把腳步站穩、沒想太多，結果..蹦！年底前（通告表）滿了，一路排到今年3月。多好，我很幸運也很珍惜。」倒嗓危機成了轉機，Selina又重拾了以往的笑容，2018年組了「任真美好」當起老闆，員工從最開始只有4個，笑稱「現在變4千個了」，新公司在裝潢中，一切都朝著好的方向進行。

▲▼Selina（任家萱）過年專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲Selina自組公司後，晉升老闆。（圖／記者黃克翔攝）

2019年開春就排滿工作，問起2019新年新願望，Selina笑說，希望「快樂地賺錢」，但發片不在願望清單內，「我的狀態還沒到有信心時，不會逼自己去做，呈現出來也不會是我想要的樣子。」歌唱老師樂觀表示，Selina嗓音到3月就會轉好，她選擇相信，「我不急迫出專輯，之前錄了好幾首，但我不一定要發行，也搞不好到時候我的聲音，跟以前完全不一樣，有別種感覺也不錯啊。」

除了音樂，她也希望能拍電影、主持喜歡的節目，問起喜歡的電影題材，她想演喜劇、愛情片，繼續用歡樂感染觀眾。

▲▼Selina（任家萱）過年專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Selina不急著出專輯，想先把嗓音養好。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼Selina（任家萱）過年專訪。（圖／記者黃克翔攝）

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selina, she, hebe, ella, 任家萱

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