唱《追光者》才知她！原是陳奕迅合聲..岑寧兒揭低潮：總自我檢討

記者盧薇淩／專訪

歌手岑寧兒日前推出新專輯《Nothing is Under Control》，她2017年為偶像劇《夏至未至》演唱插曲《追光者》，該曲傳唱度相當高，「岑寧兒」這名字也因而受到矚目。其實在該曲前，她曾擔任陳奕迅（Eason）、林憶蓮、蔡健雅的演唱會合聲，其中又與陳奕迅合作最久，2010年Eason甚至讓她在演唱會上獨唱，開始在樂壇展露頭角。

▲岑寧兒因一首《追光者》讓更多人認識 。（圖／記者湯興漢攝）

岑寧兒出道前因工作機會遇到李宗盛並被收為徒弟，李宗盛鼓勵她 創作，問起李宗盛最嚴格的教育，她說：「我不覺得他兇，他的嚴格會讓人佩服，因為他對自己很嚴格、很認真。」2009年開始，她陸續擔任許多天王后的演唱會，後來陳奕迅在演唱會上給她獨唱機會，隨後便有唱片公司找上門要替她發片，但發覺在合聲、做專輯兩者間無法平衡，「寫歌要找自己風格，又要抽離去唱別人的故事，合聲跟專輯我怕我兩邊都做不好，我不唱我的歌沒人會唱，但我不唱合聲，還是有人會唱。」於是她毅然決然辭掉合聲工作，2014年發專輯至今，沒再擔任過合聲。

▲岑寧兒曾擔任陳奕迅演唱會合聲。（圖／記者湯興漢攝）

2017年《追光者》一曲爆紅，岑寧兒心存感激，被問會因該曲成績太好，對之後的創作更有壓力？她說：「不要怕了，沒辦法逃了，它是現象，我能參與到這麼紅的歌，ok，這樣子而已，自己不會拿來比較，會很痛苦。」況且《追光者》是別人的創作，跟創作表達自己故事不同，「感謝因為這首歌，大家聽到我聲音，許多人會去找我的作品來聽，很欣賞又感激這些歌迷。」

▲岑寧兒曾經嚴重自我懷疑、否定。（圖／記者湯興漢攝）

不過在《追光者》之前，岑寧兒也經歷過一段創作瓶頸，大約在2016年左右，她總是對自己不滿意，上台表演或創作，總覺得表現不夠好，「在舞台上的我，無法享受，因為我一直追求很完美的狀態，但緊張就表現得更不好。」當時的她，嚴重地自我批判，總在不開心、總在檢討自己，後來才發現這樣太不健康，有想過放棄演藝路嗎？她說：「沒想放棄，但想休假。」有陣子到咖啡廳打工，到飯店廚房炒蛋，經過短暫放空之後才發現，「一個表演好的地方，就是它的不完美，要有瑕疵，才能讓作品完成，我一直改它永遠都不會完成。」

岑寧兒學生時期離開香港到加拿大唸書，畢業後到北京工作，不到一年就來台灣生活。大約8年前定居在台北，期間去了許多live house，聽著許多獨立樂團的音樂，無聊時一個人到漫畫王放空，最久一次可待上6小時，看好笑、逗趣的漫畫，也看偵探、推理劇情，笑說：「我看柯南看到我長大了，他還沒長大。」她喜歡躲在滿滿漫畫的小天地中，享受著自我，這是寄託於音樂之外的出口，彷彿透過任意門，到了另一個世界。

▲▼岑寧兒遇到壓力及創作瓶頸時，喜歡躲到漫畫屋看漫畫。（圖／記者湯興漢攝）